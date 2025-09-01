52.620 persones ocupades al segon trimestre de 2025, al Principat

La taxa d’ocupació estimada en el segon trimestre de 2025 se situa en el 81,7% de la població d’entre 15 i 64 anys. Aquesta ràtio suposa una disminució d’1,3 punts respecte a l’any passat, i de 0,1 punts si es compara amb el primer trimestre. Així, el nombre d’ocupats s’estima en 52.620 persones. Per sexes, la taxa d’ocupació dels homes disminueix 0,4 punts respecte a l’any passat i es manté sense variació trimestralment. Quant a les dones, la taxa d’ocupació disminueix 2,5 punts en termes anuals, i 0,4 punts en relació amb el trimestre anterior.
La població assalariada estimada és de 43.420 persones, és a dir, el 82,5% de la població ocupada entre 15 i 64 anys. Aquesta ràtio suposa un augment de 0,9 punts respecte a l’any passat, mentre que disminueix 0,3 punts respecte al primer trimestre de l’any.
La taxa d’atur se situa en el 0,9% de la població activa i comptabilitza 518 persones entre 15 i 74 anys, mantenint-se en els mínims històrics. Aquesta xifra representa un descens de 0,5 punts en termes anuals, i es manté pla trimestralment. Per sexes, anualment la taxa d’atur masculina disminueix 1 punt, mentre que la femenina augmenta 0,2 punts. Respecte a la taxa d’atur trimestral, augmenta 0,5 punts pels homes, i decreix 0,4 punts per les dones.
Quant a la taxa d’inactivitat, es va situar en el 17,5% de la població d’entre 15 i 64 anys, que representen 11.288 persones. Aquesta taxa augmenta 1,8 punts en termes anuals i 0,1 punts trimestralment. Per sexes, la taxa d’inactivitat masculina s’incrementa 1,3 punts en termes anuals, mentre que disminueix 0,4 punts trimestralment. Respecte a la taxa d’inactivitat femenina augmenta 2,3 punts respecte a l’any passat i 0,7 punts en relació amb el trimestre anterior.
En relació amb les economies de l’entorn, la taxa d’atur presenta un comportament favorable. Al segon trimestre de l’any, Andorra registra un 0,9%, Espanya un 10,3%, França un 6,6% i la Unió Europea (EU-27) un 5,8%. Pel que fa a les variacions anuals, totes les economies mostren una evolució positiva: Espanya amb una reducció d’1 punt, Andorra de 0,4 punts, França de 0,4 i la UE-27 amb una disminució de 0,1 punts. En termes trimestrals, Andorra es manté estable, mentre que Espanya, França i la UE-27 registren disminucions d’1,1 punts, 0,9 punts i 0,4 punts respectivament.