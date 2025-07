30 persones de 12 països diferents participen en el Campus universitari de la llengua catalana, a Escaldes

Els participants en el XXIV Campus Universitari de la llengua catalana amb Baró i Gili a la primera fila (SFGA)

Trenta estudiants de català provinents de dotze països del món han arribat al país per a participar en el XXIV Campus Universitari de la llengua catalana, que enguany se celebra per segon cop a Escaldes-Engordany. L’objectiu del campus és continuar formant els participants en la llengua oficial del país i donar a conèixer la història, la vida i la societat del Principat.

Durant una setmana, l’alumnat, d’entre 18 i 52 anys, rebrà classes de català als matins i a les tardes efectuaran visites a diversos equipaments històrics i culturals, com ara una xerrada sobre l’art romànic andorrà, una sortida guiada a Ràmio o l’assistència a l’espectacle Il·lu del Cirque du Soleil.

El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, i la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, han rebut aquest dilluns els professors i els alumnes participants, originaris d’Alemanya, Espanya, França, Hongria, Itàlia, Mèxic, Polònia, el Regne Unit, República Txeca, Rússia, Ucraïna i Xile.

El ministre, Ladislau Baró, ha destacat que el Campus contribueix “a difondre el català com a llengua viva, oberta i plural”, a més de reforçar els vincles entre les institucions que col·laboren en aquest projecte, “que té una llarga trajectòria i una gran projecció”.

Per la seva banda, la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha afirmat que “és un orgull per a Escaldes-Engordany acollir estudiants d’arreu del món que comparteixen l’interès per la llengua catalana i la cultura andorrana, i poder-los ensenyar la nostra parròquia i el nostre país”.





El Campus universitari de la llengua catalana

El XXIV Campus universitari de la llengua catalana va inaugurar-se formalment la setmana passada a Girona i, ahir diumenge, els estudiants van arribar a la parròquia escaldenca, encarregada d’acollir-los en aquesta ocasió. Aquest serà el darrer any que la seu central del campus se situarà a Escaldes-Engordany, ja que cada dos anys els estudiants s’allotgen a una parròquia diferent i el comú corresponent col·labora a través de la subvenció d’algunes de les activitats que realitzen els assistents al Campus.

Aquesta iniciativa va néixer l’any 2002 gràcies al suport dels governs d’Andorra i de les Illes Balears. L’any 2003, l’Institut Ramon Llull s’hi va afegir com a organitzador conjuntament amb el Govern d’Andorra.