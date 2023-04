28M: El Pirineu català “bull” amb les llistes electorals municipals

Una persona votant (arxiu)

Els 77 municipis que conformen l’Alt Pirineu i Aran sumen en conjunt 232 llistes per a les eleccions municipals que se celebraran el 28 de maig vinent. És a dir, una mitjana de 3 candidatures per cada ajuntament. A aquesta xifra cal sumar-hi les desenes de noms que s’han presentat per a les eleccions a Entitats Municipals Descentralitzades (EMD), que es faran el mateix dia en aquells pobles que disposen d’aquest organisme local.

Per comarques, hi haurà 57 candidatures a l’Alt Urgell (d’aquestes, 6 a la Seu d’Urgell), 47 a la Cerdanya, 48 al Pallars Jussà, 41 al Pallars Sobirà i 13 a l’Alta Ribagorça. A l’Aran, on també hi haurà els comicis al Conselh Generau, hi ha 26 llistes per als municipis, a més de 23 per a les diverses EMD que hi ha a la vall.

Pel que fa a la Cerdanya, la capital comarcal, Puigcerdà, comptarà finalment amb 6 llistes. Junts per Puigcerdà, la formació del fins ara alcalde Albert Piñeira (que ha governat amb majoria absoluta les darreres tres legislatures), estarà encapçalada en aquesta ocasió per Jordi Gassió. ERC, principal grup de l’oposició, repeteix cap de llista amb Joan Manel Serra. I el PP, que també ha tingut representació aquesta darrera legislatura, presenta aquest cop Matías Bertran com a principal candidat. També hi concorren com a alcaldables Francesc Armengol (amb la nova formació Futur per Puigcerdà), Carme Martí (amb una altra nova llista, Treballem per Puigcerdà) i Esther Jiménez (PSC-CP).

Quant als altres principals municipis cerdans, a Bellver, tan sols s’han presentat dues llistes: l’actual alcaldessa Laia Serra és al capdavant de la nova llista Impulsem Bellver-AM, vinculada a ERC, mentre que Maria Cristina Rotellà encapçala Bellver i Batllia Junts.

A Alp, Glòria Rigola lidera Junts, la llista més votada als anteriors comicis, i l’alcalde Carles Adserà repeteix amb Endavant Alp. També s’hi presenten com a caps de llista Judit Gibert (Independents-AM) i Jordi Solergibert (Viu Alp, la Molina i Masella).

I a Llívia, l’alcalde Elies Nova encapçalarà la candidatura Junts Llívia Futur. Els altres candidats principals seran Albert Cruïlles (AE Fem Llívia), Mònica Isern (Per Llívia) i Juan Santamaría (PP).

D’altra banda, a Montellà i Martinet, s’ha presentat una única llista: Per Montellà i Martinet-AM, vinculada a ERC i liderada per Roser Bombardó, que d’aquesta manera té assegurada l’alcaldia.

El mateix passa a Lles de Cerdanya, on Ester Castilla encapçala Fem Poble Som Poble-AM.

Al Pallars Jussà, les eleccions de Tremp tindran fins a 7 candidatures, la xifra més alta de tot l’Alt Pirineu, amb una més que a la Seu d’Urgell i Puigcerdà. Compromís, la llista més votada ara fa quatre anys i vinculada al PSC, s’hi presenta novament amb la diputada socialista Sílvia Romero al capdavant. També repeteix ERC-AM, amb l’alcaldessa Maria Pilar Cases, mentre que Junts, que també ha format part de l’equip de govern aquesta legislatura, estrena candidat a l’alcaldia: Quim Delgado. Les altres llistes les encapçalen Susana Torrejón (PP), Josep Fillat (Ara Tremp-Pacte Local), Alejandro Corona (Vox) i Diego Palomares (Sumem-Confluència, vinculada a En Comú Podem).

Al segon municipi del Jussà, la Pobla de Segur, s’hi tornen a presentar tres opcions: ERC-AM, amb l’alcalde Marc Baró com a número 1; el PSC-CP, amb Joan Carles Boix, i Junts, amb Fidel Reig.

I a Isona i Conca Dellà, hi haurà dues llistes: ERC-AM, amb l’actual alcaldessa Rosa Amorós, i Junts, amb la diputada Jeannine Abella.

Quant al Pallars Sobirà, a Sort s’hi han presentat 4 llistes. L’actual alcalde, Baldo Farré, hi aspira amb Sumem-AM. La llista de Junts és encapçalada per Agustí Cotonat. Les altres dues opcions tenen com a alcaldables Neus Comes (Endavant X Sort-CP) i Albert Vaqueró (Gent de Poble).

I, al segon principal municipi de la comarca, Esterri d’Àneu, el batlle Pere Ticó es torna a presentar per ERC-AM, mentre que Junts hi concorre amb Ferran Lloret com a primer candidat.

A Rialp, l’alcalde Gerard Sabarich es presenta al capdavant de Junts, i Daniel Llopis lidera la coalició Fem Municipi-Viu Rialp-ERC-AM.

I a l’Alta Ribagorça, on només hi ha tres ajuntaments, la capital, el Pont de Suert, comptarà amb 5 candidatures. L’alcalde, José Antonio Troguet, encapçala la de Junts. Els altres caps de llista són Miquel Solanes (PSC-CP), Rosa Noray (ERC-AM), Francisco Romera (PP) i Iolanda Carme Ferran (Tothom AE).

A la Vall de Boí, hi ha quatre opcions: l’alcaldessa Sònia Bruguera (Per la Vall-AM), Josep Lluís Farrero (Junts), Tomasa Jiménez (PSC) i Ester Isus (La Nostra Vall de Boí).

Finalment, a l’Aran, Vielha e Mijaran iguala el Pont de Suert i tindrà 5 candidatures. L’alcalde, Juan Antonio Serrano, torna a liderar Unitat d’Aran. El altres candidats principals són Enrique Jiménez (CDA-PDA), Tomás Davo (PP), Julián Fernández (Aran Amassa-AM) i Alejandra Roig (Vox).

A Naut Aran, el segon municipi de la vall, el batlle César Ruiz-Canela aspira a la reelecció, novament per CDA. Competirà amb Marc Tarrau (UA), Rosanna Sellart (AA-AM), Rafa Hinojosa (PRAG) i Paloma Gómez (Vox).

I a Bossòst, també hi ha quatre llistes: les de l’alcalde Amador Marqués (UA), Francisco José Rodríguez (CDA), Antonio Ramón López (Vox) i Montserrat de Burgos (Vesin e Vesies de Bossòst).





Enllaços per a consultar totes les candidatures de l’Alt Pirineu i Aran:

BOP Diputació de Lleida 26/04/2023 (Juntes Electorals de zona de la Seu, Tremp i Vielha)

BOP Diputació de Girona 26/04/2023 (Junta Electoral de zona de Puigcerdà)