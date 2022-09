28 de setembre, data per a una nova convocatòria a favor de l’avortament a Andorra

Stop Violències, tal com ja va fer al 2018, ha convocat per a enguany una nova manifestació per a reivindicar els drets de la dona i, en especial, el de l’avortament. La data escollida per l’associació és la del 28 de setembre, tot i que, de moment, encara no han transcendit més detalls sobre la convocatòria.

Stop Violències ha elaborat un vídeo reivindicatiu que ja fa alguns dies que està circulant per les xarxes socials. En les imatges es pot veure algunes de les accions que l’associació ha dut a terme, a la vegada que també s’ha d’interpretar com una crida a la participació a aquesta nova manifestació del dia 28.