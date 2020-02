El diputat Marc Baró ha participat aquest dimecres en la roda de premsa de presentació de la Mobile Week al Pirineu que se celebrarà durant una setmana, a partir del 19 de febrer amb diferents activitats que tindran lloc a les comarques del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça, sota el títol Tecnologia per a la ciutadania, que forma part de la Mobile Week Catalunya que està previst que se celebri en quinze seus diferents de Catalunya, i que complementa el Mobile World Congres de Barcelona.

La presentació ha tingut lloc a la sala de premsa de la Diputació i ha comptat la presidenta del Consell Comarcal de l’Alta Ribaorga, Maria José Erta, i la regidora de Promoció Local, Fires i Seguretat Ciutadana de Tremp i consellera del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Anna Ritz.

L’objectiu és donar l’oportunitat a la població de comarques de caràcter més rural, de participar en debats, conferències i tallers que fomenten el desenvolupament digital.

Mobile Week Catalunya és una iniciativa innovadora de Mobile World Capital i Generalitat de Catalunya que impulsa el debat tecnològic a la ciutadania i fomenta el desenvolupament digital arreu de Catalunya d’una manera equitativa.

Aquest any 2020, 2a edició de la Mobile Week Catalunya, les comarques del Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça van presentar una candidatura conjunta com a Alt Pirineu promoguda per l’Ajuntament de Tremp. Amb tot, la Mobile Week funciona de forma independent de Mobile World Capital, a l’estar dirigida a la ciutadania i no a empreses i professionals del sector.

La Mobile Week Pirineus s’inaugurarà el 19 de febrer a Tremp, encara que, a les escoles de l’Alt Pirineu, ja es treballa des de principis de febrer en sessions formatives de programació robòtica i scratch.

Durant la setmana del 19 fins al 29 de febrer, s’aniran realitzant activitats als diferents pobles de les comarques pirinenques. A diferència de la passada edició seran 17 i no 5 els emplaçaments per tot Catalunya en que organitzaran activitats.

L’esdeveniment oferirà a la ciutadania conferències i tallers amb experts que donaran consells i informació per entendre el panorama actual de la revolució digital, i se centraran en tres temàtiques: la robòtica, la intel·ligència artificial i la ciberseguretat. Es veurà també de forma pràctica i participativa la realitat tecnològica al nostre dia a dia i com aquesta pot afectar a la ciutadania.

Sota el lema Tecnologia per a la ciutadania, les xerrades i els tallers que s’organitzaran permetran al ciutadà conèixer, per exemple, què passa quan es connecta amb una xarxa de wifi pública o s’accepten els permisos al descarregar-se una aplicació, així com aprofundir en assumptes claus com la seguretat mòbil.

També se celebraran conferències sobre el desplegament de la fibra òptica al Pirineu i activitats amb scratch i de robòtica educativa per potenciar que els més petits aprenguin programació i sobre l’ús ètic de la tecnologia. Sobre la fibra òptica s’ha referit Maria José Erta durant la seva intervenció, qualificant-la de crucial pel benestar de la ciutadania del Pirineu.

La Mobile Week, planteja diferents espais de reflexió i activitats participatives que connecten les eines i serveis tecnològics amb les necessitats i mancances de la societat i el territori.

La intenció és que aquestes comarques, que fa anys que basen gran part de l’economia en el sector primari, puguin implementar altres tipus d’economia, basades en les eines i elements tecnològics i digitals que permetin fer el canvi d’una manera ràpida i d’aquesta manera poder construir una economia equitativa vers la resta de territori català. En aquesta línia s’ha manifestat Marc Baró que ha reivindicat la necessitat d’apropar la tecnologia a la ciutadania.

Amb els mateixos arguments s’ha manifestat Anna Ritz, que ha explicat que aquesta és una bona oportunitat per visibilitzar les comarques del Pirineu.