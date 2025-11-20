Una menor pateix ferides en un accident entre dos turismes

En un estret marge de temps, aquest dimecres a la tarda es van produir dos accidents de circulació amb ferits a la xarxa viària andorrana. Un d’ells va tenir lloc a la parròquia de Sant Julià de Lòria, entre una moto i un cotxe, resultant ferit un jove motorista. L’altre sinistre de trànsit es registrava uns minuts abans, en aquest cas al punt quilomètric 11,00 de la carretera general número 3 (CG-3), a Arans, a la parròquia d’Ordino. Els fets succeïen sobre dos quarts de sis de la tarda.
En aquest altre incident viari es van veure involucrats dos vehicles. Segons el servei de Policia es tracta de dos turismes, ambdós amb matrícula del Principat d’Andorra. L’ocupant d’un dels cotxes, una noia menor d’edat no resident al país, de 13 anys, va resultar ferida en l’esmentat accident.