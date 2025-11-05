Un motorista resulta ferit en un accident a Sispony

Aquest dimecres, 5 de novembre, al matí, ha tingut lloc un accident de circulació entre una motocicleta i un turisme 4×4, ambdós vehicles amb matrícula del Principat d’Andorra. Segons informa el Cos de Policia, el sinistre de trànsit s’ha localitzat al creuer del Torrent dels Plans amb el Camí dels Plans, a Sispony, a la parròquia de la Massana.
Les mateixes fonts policials, que han rebut l’avís alertant de l’incident viari pocs minuts després de les nou del matí, assenyalen que a conseqüència del succés, el conductor de la moto, un home de 39 anys, ha resultat ferit.