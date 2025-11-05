El 54è Rally Andorra Històric “manté l’essència, tot preparant el futur”

Aquest dimecres s’ha presentat el 54è Rally Andorra Històric, prova automobilística de Velocitat i Regularitat que se celebrarà, amb base a Andorra la Vella, els propers dies 14 i 15 de novembre. La Comissió Esportiva ACA CLUB, organitzadora de la competició, també ha publicat l’itinerari i el road-book que seguiran tots els participants. La prova centra el seu itinerari selectiu en 4 coneguts trams, a doble passada, amb un total de 69,24 km de velocitat/regularitat.
En la presentació han intervingut, per ordre de parlaments, Toni Santacreu, president de la Comissió Esportiva ACA CLUB; Jordi Cabanes Turné, conseller major del Comú d’Andorra la Vella; i Joel Capdevila, responsable tècnic de la Comissió Esportiva ACA CLUB.
Jordi Cabanes Turné: «Des del Comú d’Andorra la Vella ens satisfà poder col·laborar un any més amb un esdeveniment que combina tradició, esport i dinamització econòmica. El ral·li Històric no només reuneix aficionats del motor, sinó que també dona vida als carrers i projecta una imatge activa i acollidora de la parròquia.
Per al Comú, és important col·laborar amb entitats com l’Automòbil Club d’Andorra, que treballen amb rigor i passió per a mantenir viu un projecte amb 54 edicions i que continua evolucionant, incorporant novetats, que obre el ral·li a nous participants i reforça el seu esperit. Vull agrair sincerament a l’ACA la seva tasca organitzativa exemplar i la seva col·laboració constant amb les institucions. Aquest esperit de cooperació és el que fa possible que Andorra la Vella segueixi sent un referent d’activitat, participació i convivència».
Toni Santacreu Coma: «El Rally Andorra Històric és molt més que una cursa: és una celebració del motor i de la passió que uneix generacions d’aficionats a Andorra. Aquesta 54a edició manté l’essència que l’ha fet gran, amb trams emblemàtics i una organització consolidada, però també és una mirada cap al futur.
Des de la Comissió Esportiva ACA CLUB estem molt satisfets d’haver completat una temporada intensa, amb el retorn de l’especialitat de la muntanya i amb un equip humà que demostra, any rere any, la seva professionalitat i compromís. El nostre objectiu és continuar fent créixer el ral·li i situar-lo, una vegada més, entre les cites de referència del calendari del sud d’Europa».
Joel Capdevila Casino: «El 54è Rally Andorra Històric manté els quatre trams que són ja tot un clàssic —Ordino, Fontaneda, Canillo i Anyós—, tots ells a doble passada, sumant un total de 69,24 km de velocitat i regularitat. Hem buscat preservar l’essència de la prova i, alhora, preparar la seva evolució per a futures edicions.
Tant les verificacions com la sortida, la mitja part i l’arribada es concentren a Andorra la Vella, al voltant de Prada Casadet, reforçant el vincle entre la cursa i la capital. Enguany comptem amb prop de 70 equips participants i un equip organitzatiu de 75 persones, que garanteixen un ral·li segur, competitiu i fidel al seu esperit original. Aquesta edició és, sens dubte, un pas endavant en la consolidació d’un projecte esportiu sòlid i sostenible per al motor andorrà».
El 54è Rally Andorra Històric conserva l’essència de sempre i manté el seu itinerari dels darrers anys. La Comissió Esportiva ACA CLUB espera fer una renovació completa de la prova nacional de cara a la propera temporada. La de 2025 és la tercera edició consecutiva que la cursa admet de nou les modalitats de Velocitat i Regularitat en la mateixa convocatòria.
Els habituals trams d’Ordino, Fontaneda (1,16 km més curt per la sortida), Canillo i Anyós són un any més el desafiament esportiu que hauran d’afrontar els nombrosos equips participants, una bona part dels quals s’inscriuran al llarg d’aquesta setmana. A la tarda del divendres, dia 14, es faran les verificacions tècniques en l’aparcament Prada Casadet d’Andorra la Vella. La cerimònia de sortida es farà aquell mateix dia, a les 19 hores, al Pont de la Rotonda.
Programa previst per al dissabte, 15 de novembre de 2025:
09:30 – Sortida del ral·li a Andorra la Vella (aparcament Prada Casadet)
09:56 – TC1 Ordino 1 (8,74 km)
11:01 – TC2 Fontaneda 1 (8,38 km)
12:06 – TC3 Ordino 2 (8,74 km)
13:11 – TC4 Fontaneda 2 (8,38 km)
13:49 – Entrada reagrupament-assistència (aparcament Prada Casadet)
15:24 – Sortida reagrupament-assistència
16:02 – TC5 Canillo 1 (8,99 km)
16:33 – TC6 Anyós 1 (8,51 km)
17:39 – TC7 Canillo 2 (8,99 km)
18:10 – TC8 Anyós 2 (8,51 km)
18:40 – Final de ral·li a Andorra la Vella (aparcament Prada Casadet)
Tant les verificacions administratives i tècniques com la sortida, mitja part i arribada “són excel·lents moments per a veure els cotxes i contactar amb els pilots i copilots”. El dimecres, 12 de novembre, es publicarà la llista d’inscrits.
La Comissió Esportiva ACA CLUB, que en 2025 ha retornat l’especialitat de la muntanya al seu màxim esplendor, culminarà la temporada amb un ral·li que empeny per a tornar al nivell dels millors anys. A més, aquesta intensa activitat fa evident la força organitzativa del club, també a nivell de recursos humans. El muntatge del ral·li fa necessari tenir 75 persones per a cobrir totes les àrees de la prova, entre direcció de cursa, secretaria, col·legi de comissaris esportius, oficials de trams, remers (controls), serveis (ambulància, grua, etc.) i altres recursos d’organització.