Títol: The Good Doctor

Durada: 42 min.

Gènere: Drama, mèdic.

Direcció: David Shore

Intèrprets: Freddie Highmore, Antonia Thomas, Fiona Gubelmann

Temporades: 4 Capítols: 74

Sinòpsi:

The Good Doctor se centra en un jove i brillant cirurgià que pateix la síndrome de Savant. Poc se sap d’aquesta ‘síndrome “del savi” a més que aquells que la pateixen tenen una memòria prodigiosa i molt especial. Shaun, no va tenir una infància fàcil, per convertir-se en un metge amb talent primer havia d’enfrontar-se als problemes. El San José St. Bonaventure Hospital, un hospital de prestigi, no dubta a reclutar aquest metge per a la unitat de cirurgia pediàtrica. El Dr. Ira Glassman és el responsable de la seva contractació, ja que és el seu mentor i amic, i té una especial passió per ell.

No obstant això, el jove no té cap tipus d’aptitud social i és incapaç de relacionar-se amb els altres. Davant d’aquesta situació sorgeix la següent premissa: Pot una persona que no té la capacitat per relacionar-se amb la gent realment salvar les seves vides? Shaun haurà de enfrontar-se així als prejudicis dels seus companys de treball a causa de la seva síndrome mentre intenta salvar vides.