Raons de l’ansietat dels gossos

Aproximadament el 10% dels gossos desenvolupen ansietat per separació en algun moment de les seves vides, i hi ha moltes raons perquè la sofreixin. Mentre que alguns casos d’ansietat són lleus, uns altres no ho són tant.

1) Són criatures socials

Els gossos són animals de bandada, ja que descendeixen dels llops. Els llops són animals molt socials i no són capaços de caçar i sobreviure sense el seu manat. Per al gos és completament normal passar tot el seu temps al costat de tu o amb la resta dels membres de la família, que per a ells, són el seu propi manat.

2) Canvi de rutina

També pot haver desenvolupat l’ansietat per separació, perquè la seva rutina ha canviat de sobte. Per exemple, un gos pot desenvolupar l’ansietat, quan els nens tornen a l’escola després d’estar a casa tot l’estiu.

3) Una inadequada impregnació /socialització

Les primeres vuit setmanes de vida dels cadells són molt importants per al seu desenvolupament social. Els cadells que són separats de les seves mares massa d’hora tenen més probabilitats de desenvolupar problemes d’ansietat de separació, ja que no els ha donat temps a implementar els llaços socials adequadament. Els cadells han de ser deixats amb els seus germans i la mare fins a almenys set setmanes, encara que entre vuit i nou setmanes és l’ideal.

4) Refugis i antics propietaris

Els gossos del refugi no estan mai sols. Es poden olorar, veure i escoltar els uns als altres. Com més temps un gos ha estat en un refugi, és més probable que sorgeixin aquests problemes. Per desgràcia, alguns gossos són retornats al refugi i això és una experiència traumàtica. Quan un gos ha tornat a un refugi diverses vegades, pot comportar-se de manera nerviosa per por de tornar una altra vegada.

5) Les races

L’ansietat és més freqüent en algunes races de gossos que unes altres. Si el teu gos és de pura raça, pots parlar amb el criador respecte a les seves necessitats abans d’adquirir-lo. Quant als gossos mestissos tendeixen a tenir més problemes d’ansietat, però això és probablement més causat pels refugis, que no pas per la composició genètica del gos.