Cerdanya, l’Alt Urgell i Andorra, terra de gravats rupestres

Jordi Casamajor és un dels principals especialistes en gravats rupestres al Pirineu. Al llarg dels anys n’ha localitzat i documentat nombrosos, especialment a Andorra, a Cerdanya i a l’Alt Urgell, dels quals n’ha fet difusió en articles especialitzats i a través de la xarxa. Mai fins ara, però, els gravats rupestres d’aquests tres territoris havien estat objecte d’un llibre divulgatiu per fer arribar al gran públic la riquesa d’aquests petroglifs ocults en les nostres muntanyes.

Aquesta setmana ha vist la llum Gravats rupestres d’Andorra, l’Alt Urgell i la Cerdanya, publicat per Anem Editors i escrit a quatre mans per Casamajor i per l’escriptor andorrà David Gálvez.

L’obra, profusament il·lustrada amb una gran quantitat de fotografies, recull desenes de gravats, eminentment sobre pedra, els quals compten amb una explicació divulgativa sobre les seves característiques, i el seu possible origen i significat.

Per les seves característiques, es tracta d’un format innovador per donar a conèixer els tresors dels nostres avantpassats que s’oculten en les muntanyes pirinenques.

Des d’aquesta setmana, el llibre es pot trobar ja a les llibreries i aviat s’espera que es pugui donar conèixer per part dels autors a la Cerdanya i l’Alt Urgell.