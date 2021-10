Teresa Colom participa en el Festival Internacional de Poesia Transpoésie

La poeta i escriptora andorrana, Teresa Colom, ha participat en el Festival Internacional de Poesia Transpoésie, que se celebra del 23 de setembre i fins al 21 d’octubre a Brussel·les.

Colom ha recitat una selecció de poemes que pertanyen al recull de ‘El cementiri de les matrioixques’, publicat per l’Editorial Proa i que s’emmarquen en la temàtica escollida per l’edició d’enguany: la poesia com a mitjà d’expressió social. Posteriorment, la poeta andorrana ha participat en un col·loqui amb tres poetes més, provinents d’Estònia, Àustria i Luxemburg.

Llançat per primer cop l’any 2011 i organitzat per EUNIC Brussel·les, la xarxa local d’Instituts Nacionals de Cultura de la Unió Europea, Transpoésie se celebra cada any al voltant del 26 de setembre, Dia Europeu de les Llengües i la Diversitat Lingüística amb l’objectiu de promoure i sensibilitzar sobre el multilingüisme i proporcionar als escriptors, editors i institucions culturals una plataforma d’intercanvi interactiu i directe.

En aquest sentit, la poeta considera que “l’eina per crear la poesia és la llengua materna i paterna, la llengua del nostre jo d’infantesa. La coincidència de poetes de diferents llengües, és la coincidència de diferents terres i paisatges en un mateix lloc”.

La participació de Colom a Transpoésie s’emmarca en el calendari d’accions culturals de l’Ambaixada d’Andorra a Brussel·les i és un exemple de la diplomàcia cultural en la qual hi treballen conjuntament el Ministeri de Cultura i el Ministeri d’Afers Exteriors, juntament amb les Ambaixades d’Andorra a l’estranger. Aquesta disciplina té com a objectiu reforçar els vincles entre actors i institucions a partir d’activitats culturals diverses.

Teresa Colom

Nascuda a La Seu d’Urgell l’any 1973, la poeta i escriptora andorrana Teresa Colom és Llicenciada en Ciències Econòmiques per la UPF. Ha publicat els poemaris ‘Com mesos de Juny’ (2001, Premi Miquel Martí i Pol del Govern d’Andorra), ‘La temperatura d’uns llavis’ (2002), ‘Elegies del final conegut’ (2005), ‘On tot és vidre’ (2009, Talent FNAC 2009) i ‘La meva mare es preguntava per la mort’ (2012).

El seu últim poemari és ‘El cementiri de les matrioixques’ (Proa, 2021). El 2010 estrenava ‘32 vidres’, muntatge poeticoteatral. També ha estat codirectora artística de Barcelona Poesia. El 2015 va publicar el llibre de relats ‘La senyoreta Keaton i altres bèsties’ (Empúries, premi Maria Àngels Anglada 2016), que s’ha traduït al castellà (2018), al francès (2020) i al mandarí (2021). La seva primera novel·la, ‘Consciència’ (Empúries, 2019), també es publicarà en castellà (2021) i italià.