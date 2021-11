Sito Español: “Sempre s’aprèn, quan les coses van malament encara més”

Àlex “Sito” Español i el seu equip van decidir participar al Ral·li de Tàrrega a manera de test de preparació per a la cita decisiva del Rally del Reino de León 2021, en el qual el pilot de l’ACA Esport es jugarà el títol de campió de la Copa d’Espanya de Ral·lis de terra de dues rodes motrius (2RM).

Ambient fred, sol radiant i molts aficionats en l’única especial de la prova de l’Escuderia Tárrega. Una especial de gairebé 13 km que es disputava en dues ocasions en un sentit i dos cops més en sentit contrari. Exigències burocràtiques van obligar els organitzadors a utilitzar aquest model de traçat que és habitual en altres comunitats.

Bolcada a l’A2 i canvi de plans en el test

Amb Axel Coronado a la seva dreta en l’habitacle del Peugeot 208 Rally4, Sito va iniciar la prova a bon ritme. Es va situar en la quarta posició de la classificació absoluta en la primera especial. En el segon pas per la mateixa especial les coses es van torçar i Sito-Coronado van acabar amb el Peugeot “potes enlaire”. El mateix Sito va comentar com s’havia produït la sortida de pista: “En una de les corbes llargues del recorregut amb molta grava, se’m va escapar de darrere vaig continuar donant gas per a intentar treure’l, però suposo que la part central del cotxe va tocar amb el desnivell de la carretera i vam bolcar. Vam posar el cotxe sobre les quatre rodes i vam poder arribar a l’assistència convençuts que no podríem seguir”.

A més continuava comentant: “Els tècnics de Joel Guerrero van treballar ràpid i bé. La possibilitat de sortir al super-ral·li era real i no ho vaig dubtar un instant, casc, guants i a seguir amb el test”.

Segona posició escratx a l’especial B1

Sito-Coronado van afrontar el primer pas per l’especial en sentit invers al que havien disputat amb anterioritat, amb el Peugeot en condicions justes, però amb excel·lent ritme. La segona posició escratx aconseguida en aquesta especial va ser sens dubte la millor manera de tancar la “carpeta” de l’incident. En l’última cronometrada del ral·li, mancant tres quilòmetres per a la línia d’arribada, van trobar la pols del vehicle que els precedia i, amb la visibilitat sota mínims, van decidir aixecar el peu i donar per finalitzat el test.

Un test que en opinió del pilot de l’ACA Esport va resultar molt positiu, així s’expressava al final del ral·li: “Sóc de l’opinió que en una competició sempre s’aprèn i si les coses van malament encara més. Analitzant una mica el que ens ha succeït avui, estic convençut que s’hagués pogut evitar la bolcada. La meva reacció, potser, no ha estat la millor. No hi ha dubte que la lliçó l’he après”.

A partir d’ara, Sito i el seu equip seguiran centrats en la preparació del Rally del Reino de León 2021: “Intentarem no deixar res a l’atzar, encara que en un ral·li sempre poden sortir imprevistos i caldrà improvisar si és necessari. Tenim una posició favorable, però cal confirmar-la i en això ens centrarem”.

El Ral·li de terra Reino de León 2021 es disputarà el primer dissabte (dia 4) de desembre. En aquests moments l’equip encara no ha descartat fer algun test més abans de la cita de Lleó.