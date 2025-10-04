Setembre potent amb “cirereta” final

Dimecres 1 d’octubre i Meteocat publica el resum que tot seguit condenso. El mes acaba amb la “cirereta” final de la tromba a l’Ebre, País Valencià, Eivissa i Formentera. Tot i que el conjunt de Catalunya ha estat plujós respecte a la mitjana climàtica, un punt destacable és que la distribució ha estat molt desigual. El Prepirineu, la conca mitja i alta del Llobregat i el delta de l’Ebre han viscut un setembre molt plujós, mentre que a comarques com les Garrigues o l’Urgell s’han recollit menys de 5 mm.
Pel que fa al detall d’aquesta precipitació, el 21 de setembre, les tempestes van deixar més de 100 mm al voltant del massís de Montserrat i al Port del Comte. A Montserrat-St Dimes es van recollir 129,3 mm, el dia més plujós dels 22 anys de dades de l’estació. El setembre s’ha convertit també en el mes més plujós de la seva sèrie, superant qualsevol precedent anterior. Anteriorment, entre els dies 8 i 9 i 12 i 13 de setembre, fronts atlàntics van deixar pluges intenses al Prepirineu i al quadrant nord-est, amb registres com els 97,4 mm a Castellbisbal (Vallès Occidental). En aquest episodi es va mesurar també un nou rècord de precipitació en 1 minut a la xarxa d’estacions automàtiques: 7,8 mm a la Quar (Berguedà). Això vol dir que, si hagués continuat plovent a aquest ritme, en una hora, s’haguessin acumulat 468 mm!
Els aiguats més destacats, però, van arribar amb les restes de l’exhuracà Gabrielle els dies 28 i 29 de setembre, quan es van superar àmpliament els 100 mm al Baix Ebre i Montsià. Destaquen els 301,4 mm en només 24 hores a Amposta, amb intensitats de fins a 92,3 mm en una hora i 171,2 mm en dues hores. Altres registres rellevants són els 214,1 mm als Alfacs i els 149,6 mm a l’Aldea, que també han superat els seus màxims històrics.
A banda dels aiguats, setembre també ha estat excepcional pel nombre i la intensitat dels fenòmens extrems. S’han localitzat 6 esclafits, entre els quals destaca un entre el Berguedà i el Lluçanès, i un a la Tordera (Maresme) la matinada de l’1 de setembre. Crida l’atenció el cas de la Tordera, perquè es va assolir amb ratxes estimades en el treball de camp realitzat, de fins a 150 km/h i danys extensos a vegetació i teulades.
Finalment cal destacar l’aiguat del País Valencià. El màxim es va donar a Gandia, la Safor, epicentre històric de registres pluviomètrics estratosfèrics. En aquest punt es van recollir gairebé 230 mm. En 20 minuts van ser 50 mm. En 40 min van ser 103 mm!
Comentari a banda mereixen les Pitiuses. Eivissa Vila, Eivissa Aeroport des Codolar o La Savina a Formentera. A Eivissa Vila els 254 mm són rècord absolut. L’observatori actual traslladat a la tèrmica des del 2015 és hereu de l’anterior en servei des dels anys 40 del segle XX. A l’aeroport d’Eivissa l’observatori situat a tocar de Ses Salines a la platja des Codolar en va totalitzar 174. És rècords des de 1952 anys d’inici de les mesures. A la Savina, Formentera, els 109 mm també són rècord des de 2015. La sèrie anterior no està contemplada. Setembre dels que es recordaran.
Per Francesc Mauri