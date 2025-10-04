Recta final, aquest cap de setmana, dels actes de la festa de la gent gran de la Seu

Les persones grans de la Seu d’Urgell seguiran celebrant la seva festa durant tot el cap de setmana després de les nombroses activitats realitzades aquests darrers dies. Avui dissabte, la jornada començarà amb el ja consolidat Ball Cerdà Intergeneracional, a les 12 del migdia, a la plaça de les Monges. I a les 7 de la tarda tindrà lloc el concert de la Coral de l’Esplai de la Gent Gran, a la Sala de la Immaculada, obert a tothom.
El diumenge 5 d’octubre, al matí, s’oferirà un recital de ranxeres del grup Pirimex, obert a tothom, als Jardins de la Llar de Sant Josep. A les 12 del migdia a la Sala de Sant Domènec, tindrà lloc la salutació institucional de l’alcalde, Joan Barrera, i la regidora de Gent Gran, Paqui Gómez, seguida de l’actuació de Cafè Trio. La cloenda serà un any més amb el dinar popular i el posterior ball amb el Duet Làser, a la Pista Polivalent. El dinar té un preu de 25 euros per persona.