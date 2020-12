Sessió de formacions esportives i taules rodones, en la primera jornada de ‘L’esport ens connecta’

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, juntament amb el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, ha presentat la primera jornada de debat i diàleg amb la participació activa del sector de l’esport sota l’eslògan ‘L’esport ens connecta’. La trobada agafa el testimoni de la Nit de l’esport, que enguany s’ha reinventat a causa de la situació provocada per la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2. D’aquesta manera, i amb la voluntat de respectar les mesures sanitàries actuals, la jornada es desenvoluparà de forma telemàtica el proper dia 11 de desembre.

“‘L’esport ens connecta’ girarà entorn a formacions i coneixements esportius adreçats a les entitats esportives”, ha explicat la ministra Riva. El nou format permet reduir la concentració de persones i ampliar la participació d’un nombre més gran d’esportistes i entitats esportives en les diferents conferències programades. Així, la ministra i el secretari d’Estat han explicat que el calendari d’actes s’ha organitzat amb la participació i la coordinació de les diferents federacions del país per a conèixer el seu punt de vista en relació a les possibles temàtiques de les conferències i tenir en compte la disponibilitat.

Així, s’ha detallat que la jornada començarà a les deu del matí amb una presentació càrrec de la ministra i del secretari d’Estat. Al llarg d’aquesta primera sessió es farà un balanç de la situació actual del sector així com els objectius establerts per la legislatura. La jornada continuarà amb la conferència de l’exentrenador del FCB i exseleccionador de la selecció espanyola d’Handbol, Xesco Espar, titulada ‘Cohesió i gestió d’equips. Seguidament serà el torn de l’exesportista, jurista i mediadora Laura Orgué i el llicenciat en Ciències Polítiques i mediador Ramon Tena que abordaran diverses metodologies per afrontar la resolució de conflictes i finalment el psicòleg d’alt rendiment esportiu –amb una extensa carrera al CAR de Sant Cugat– Pep Marí, abordarà la millor manera per trobar la motivació esportiva.

La jornada es clourà a les cinc de la tarda amb les taules rodones, que abordaran les temàtiques de ‘la lluita contra el dopatge’ i ‘els entrenaments i la competició en temps de COVID-19’.

Riva també ha explicat que malgrat no es podran entregar els premis que s’atorguen durant la Nit de l’esport, es retrà un homenatge i reconeixement a aquells esportistes i tècnics que malauradament han mort al llarg de l’any.