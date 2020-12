“Entre tots, surt millor”, campanya per informar del dispositiu de treta de neu a Encamp

El comú d’Encamp ha posat en funcionament una campanya informativa per millorar el temps de resposta de forma conjunta amb la ciutadania de la neteja de carrers i voravies, davant de les nevades.

Amb el lema “entre tots, surt millor” s’han editat uns díptics informatius que s’estan repartint a tots els domicilis i comerços, i que també es troben al web comuencamp.ad, per explicar quin és el dispositiu que el Comú d’Encamp habilita durant l’hivern.

En el mateix document informatiu es recorda als veïns l’obligació de netejar les voravies en un termini màxim de 12 hores després de la nevada i de no aparcar a la via pública, en cas de nevada. També, s’informa que cal treure la neu dels llosats i evitar que les canaleres, en mal estat, puguin provocar gelades a les voravies, entre altres mesures.

Per part del conseller d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura, André Riba s’ha explicat que “volem assegurar una bona mobilitat després de les nevades, però és indispensable que hi hagi un treball conjunt entre els serveis comunals i els veïns per tal d’aconseguir-ho” és per això, que hem realitzat aquesta campanya informativa per explicar quins són els protocols i els recursos que destina el comú davant de les nevades, detallant els temps de resposta i tots els mitjans mecànics i humans, però també per recordar a la ciutadania les seves obligacions.