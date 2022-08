Segueixen les sessions de ioga, els dimarts, a Encamp

En el marc de les activitats esportives outdoor d’Encamp se segueixen fent les sessions de ioga tots els dimarts fins al 30 d’agost. L’inici de l’activitat és a les 20 h, a la piscina de la Mola. És necessari portar màrfega i coixí (opcional). Es recomana per a totes les activitats portar roba i calçat adequat, així com aigua per a hidratar-se.

L’activitat és gratuïta i està dirigida a persones majors de 14 anys (els assistents de 14 a 17 anys hauran d’anar acompanyats per un adult). És obligatori realitzar la reserva prèvia de plaça amb un màxim de 48 h d’antelació. La reserva es fa trucant al telèfon +376 732 700 o per Internet al web comuencamp.ad