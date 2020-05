Riva visita els esportistes professionals que entrenen al CTO per la situació generada per la COVID-19

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, acompanyada del secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, ha visitat aquest divendres als esportistes professionals que estan entrenant al Centre de Tecnificació d’Ordino (CTO) a causa de la situació generada per la COVID-19.

Des del passat 4 de maig la instal·lació del Govern acull i permet als esportistes federats i professionals preparar-se per les futures competicions i seguir els entrenaments amb la màxima normalitat possible, tot i la situació actual. En total actualment hi ha 55 esportistes utilitzant les instal·lacions del CTO.

La visita també ha permès comprovar el seguiment exhaustiu de les mesures i recomanacions organitzatives a les quals s’han de sotmetre els practicants de l’esport per minimitzar al màxim possible contagis per coronavirus. Entre aquestes recomanacions en destaquen la d’establir horaris concrets i continus, mantenir les distàncies de seguretat o minimitzar la utilització de les zones de vestidors, entre d’altres. Segueixen el mateix protocol els jugadors del Club Bàsquet MoraBanc Andorra i els vuit esportistes internacionals que entrenen al Poliesportiu d’Andorra.

En el marc d’aquest seguiment i control del funcionament diari del CTO, la ministra de Cultura i Esports també ha pogut agrair a la Federació Andorrana de Karate (FAK) l’organització d’una classe màster per recollir diners per al fons solidari per fer front a la situació generada per coronavirus SARS-CoV-2. Aquesta classe virtual de bodycombat, que es va celebrar el passat dissabte 16 de maig, va aconseguir agrupar 742 internautes a un preu de 5 euros per inscripció. Així, la FAK ha aconseguit recollir, sumant les donacions privades dels participants, un total de 4.015 euros.