El Govern rep una donació de 220 mascaretes transparents per a persones amb discapacitat auditiva

El Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut ha rebut una donació de 220 mascaretes casolanes per a persones amb discapacitat auditiva per part de l’Associació de persones amb diversitat funcional d’Andorra (AMIDA), així com per part del Centre Andorrà de Decoració (CAD2). Per tal de garantir la plena inclusió d’aquest col·lectiu, les mascaretes tenen la particularitat d’estar elaborades amb un material transparent que permet la lectura dels llavis, tot i tenir aquesta peça posada.

Les persones interessades a obtenir una d’aquestes mascaretes especials s’han d’adreçar al Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut o directament a la Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD), que també en tindrà a disposició.

En una reunió telemàtica amb la presidenta d’AMIDA, Agustina Grandvallet, el titular de la cartera, Víctor Filloy, ha agraït el donatiu de l’associació i la seva implicació amb la inclusió de les persones amb discapacitat. Així mateix, l’agraïment es fa extensiu al Centre Andorrà de Decoració que s’ha implicat en la fabricació de mascaretes per al col·lectiu de persones amb discapacitat en benefici de la seva inclusió.

En aquest sentit, el ministre ha recordat el compromís d’Andorra amb la ratificació del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat el 2014, que considera de gran importància que les societats avancin cap a una millora de la comunicació i igualtat d’oportunitats.