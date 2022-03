Regality: el repte d’encertar amb els regals

Regalar o rebre un regal. Estimar o ser estimat. L’etern debat. Hi ha qui té molta gràcia per escollir regals i té l’afortunat costum d’encertar, però hi ha qui, pel contrari, viu amb angoixa i estrès el procés de trobar el regal ideal, que implica pensar-lo, trobar-lo, comprar-lo i entregar-lo i que pot acabar amb un final fatal: un somriure incòmode que intenta encobrir la decepció de qui l’ha rebut. Martín Lela, CEO i cofundador de Regality, és dels primers, els que prefereixen regalar. Tant és així que tot el seu voltant l’ha utilitzat durant molts anys com a gurú dels regals, demanant-li recomanacions a l’hora de regalar a tercers. D’aquí neix Regality, una startup barcelonina que ha creat un algoritme per a trobar el millor regal en funció del perfil de la persona.

La idea va néixer fa anys, però només existia al cap de Lela. “Sempre l’havia tingut present, però no sabia com configurar-la”, explica Lela, qui no va desistir fins que la va materialitzar. I ell és dels que insisteix. El 2016 va crear una startup de productes sostenibles a Argentina anomenada Meraki, i va aconseguir que Obama i la seva família rebessin un dels seus raspalls de dents. Una fita gens senzilla.

Des d’Argentina, el seu país de procedència, va decidir crear Regality juntament amb Nicolás Arias i Tadeo García. Volia fer-ho a Barcelona. Abans, però, va assegurar-se que hi havia mercat i una xarxa de proveïdors potencials. Una de les primeres empreses que van confirmar l’interès a centenars de quilòmetres de distància va ser la gracienca Sunsais, de moda sostenible. En arribar a Barcelona, la startup va comptar amb el recolzament i assessorament de Barcelona Activa.

El novembre de 2020 van posar en marxa una prova pilot que va durar fins el març de 2021. La plataforma funcionava, hi havia interès per part dels usuaris, però molts no acabaven executant la compra a la mateixa web. Fugida de clients. Van rellançar el producte millorat aquest últim Nadal, període en què han aconseguit més de 9.700 usuaris, 2.100 productes seleccionats i un 10% de compres.

L’algoritme del regal

“Troba el regal perfecte en un minut”, diu el seu eslògan. En arribar a la web, l’usuari només ha d’omplir un qüestionari i deixar que l’algoritme de Regality aconselli el millor regal o combinació, d’entre les més de 1.500 referències de productes provinents del centenar de marques amb qui treballa la startup. L’última empresa a sumar-se a la xarxa de Regality ha estat la barcelonina Hannun.

Més enllà del Nadal, els aniversaris i les dates assenyalades, qualsevol excusa és bona per fer un regal, fins i tot la covid-19. De fet, segons explica Lela, “recentment hem tancat vendes de gent que compra un regal a un amic que ha donat positiu de covid”.

A l’horitzó veuen una forta expansió internacional. Volen acabar de perfeccionar el producte per llançar Regality a altres capitals europees. En termes de facturació, la startup pretén tancar 2022 amb un import de 450.000 euros facturats.

S’acosta un aniversari… Regality?

I vet aquí un petit consell per l’entorn de Lela. D’aquí poc és el seu aniversari i no dubta en assenyalar els seus dos productes predilectes dins del ventall de Regality: “els viatges sorpresa de Waynabox i l’equip de música JBL.”

Compta, a la seva cartera, amb un ventall variat de marques, internacionals i locals, com Nike, Waynabox, VermutApp i Colvin, entre d’altres. Asseguren, però, que volen “ajudar a impulsar les empreses emergents“.

Per Elena Busquets