Quatre persones arrestades per alcoholèmia, una de les quals reaccionant desproporcionadament a la detenció

Els darrers dies, la Policia ha arrestat quatre persones per positius d’alcohol al volant. La primera és una dona de 30 anys que conduïa amb una taxa d’alcoholèmia de 2,02 i que la patrulla va controlar la matinada de dimarts a Incles quan la va veure incorporar-se a la CG2 des del camí del Pont envaint el carril contrari fins a arribar a pujar a la vorera. Va estar a punt de xocar contra una barana i un fanal.
Pel que fa al segon detingut per conduir sota els efectes de l’alcohol, és un motorista de 37 anys que circulava per un carrer de la capital amb una taxa de 2,01.
En tercer lloc, un home de 25 anys va ser detingut a Andorra la Vella per un positiu d’1,52. Els policies van decidir controlar-lo quan van veure que els intentava evitar. En aquell moment, el conductor va entrar en un aparcament de la zona, va sortir corrents del vehicle i es va amagar per a eludir el control, però els agents el van localitzar i li van fer la prova d’alcoholèmia. Durant el procés de detenció, l’home els va insultar i amenaçar, s’hi va resistir, va trencar una de les finestres del vehicle policial a puntades de peu, va causar altres danys al cotxe patrulla i a una taula del despatx central, i va agredir un dels policies interventors. A més, va refusar sotmetre’s a la prova de tòxics. Per tot plegat, se’l va arrestar com a presumpte autor de delictes contra la seguretat col·lectiva, l’honor, la llibertat, la integritat física i moral, i el patrimoni. Els danys que va causar al vehicle policial superen els 3.000 euros.
L’últim arrestat per alcoholèmia al volant és un home de 56 anys, detingut dimecres a la nit, a Ordino, amb una taxa d’1,77. El va controlar, inicialment, un agent de Circulació arran de l’avís d’una veïna. El conductor havia col·lidit uns minuts abans contra un senyal vertical a la rotonda de l’Aldosa, però va continuar circulant fins al poble d’Ordino.