A 30 d’octubre, els permisos de residència i treball havien augmentat un +3,7%

Segons informa el Departament d’Estadística del Govern, a 30 d’octubre de 2025 els permisos de residència i treball representaven 43.197 autoritzacions en vigor, amb una variació respecte al mateix dia de l’any anterior del +3,7%. D’altra banda, 10.163 persones tenien un permís de residència. Aquestes autoritzacions augmenten respecte al mateix període anterior, amb una variació anual del +4,4%.
Es comptabilitzaven un total de 1.942 permisos de treball fronterer en vigor. La variació anual presenta un augment del +4,0%. Així mateix, hi havia un total de 636 autoritzacions de treball temporal en vigor.
Es registraven 196 autoritzacions de treball temporal per a empreses estrangeres en vigor. Aquest tipus de permís presenta una variació anual negativa del -44,0%.