Sant Julià ho té tot a punt per al Carnaval

La parròquia de Sant Julià de Lòria te tot el programa festiu a punt per a la celebració del seu Carnaval, des de les activitats adreçades als més petits fins a les que van dirigides al públic de totes les edats. Tots aquests actes faran possible que Sant Julià visqui un dies amb l’habitual diversió que hi ha cada any en aquestes dates.
Els actes més significatius:
Cercavila amb les escoles de Sant Julià de Lòria
Divendres 13 de febrer de 2026
A les 10.15 hores
Pregó d’obertura i penjada de Carnestoltes
Dissabte 14 de febrer de 2026
A les 17 hores
Gran Rua
Diumenge 15 de febrer de 2026
A les 18.30 hores
Despenjada, judici i cremada del Carnestoltes
Dilluns 16 de febrer
A les 18 hores