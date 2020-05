PS+Independents proposa al Comú d’Encamp dissenyar un conjunt d’accions per reacti-var el Pas de la Casa

Des del Partit Socialdemòcrata+Independents de la parròquia d’Encamp han pogut constatar que el Pas de la Casa no es tracta com, el que consideren que és, una especificitat dins del conjunt del país. “Una vegada més hem de lamentar que el Govern només tingui en compte el Pas de la Casa en campanya electoral”, ha lamentat el conseller de PS + Independents al comú d’Encamp, David Rios. Pensem que no només és possible dissenyar un conjunt d’accions orientades per al Pas de la Casa, sinó que a més és necessari per al retorn progressiu a la normalitat arran de la greu crisi provocada per la COVID- 19, ha explicat Rios. Des de la formació assenyalen que aquestes accions serien bones per al Pas de la Casa, per al conjunt de la parròquia d’Encamp i per a tot el país.

En aquest sentit, des de PS + Independents recorden que el 15 de maig el ministre de Presidència i Economia Jordi Gallardo durant la seva compareixença davant la comissió legislativa d’Economia, va informar que el Govern no es planteja permetre l’accés de turistes al Pas de la Casa fins que no hi hagi un protocol d’obertura per al conjunt del país. El ministre va dir textualment: “No hi ha una acció específica per permetre l’arribada avançada de turistes al Pas de la Casa” .

Tenint en compte que els clients de Pas de la Casa majoritàriament són francesos i que França té una política de mobilitat a les fronteres que pot ser diferent de la d’Espanya, des de PS + Independents volen saber si Units pel Progrés, més Demòcrates per Andorra, més Partit Liberal, més independents -el grup de la majoria al comú- comparteixen la mateixa visió que el Govern amb referència al fet que el Pas de la Casa no requereix cap acció específica per al retorn de turistes. En cas que no comparteixi la visió del Govern, els socialdemòcrates demanen quines accions ha fet la majoria per evitar que, una vegada més, no es tinguin en compte les especificitats del Pas de la Casa i s’apliquin les mateixes polítiques que a la resta del país.