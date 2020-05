La Universitat d’Andorra exposa la seva oferta educativa al saló virtual de l’ensenyament de Barcelona

Per vuitè any consecutiu, “la universitat dels Pirineus” estarà present al punt de trobada educatiu més important del seu àmbit d’influència per facilitar informació personalitzada als visitants sobre els aspectes diferenciadors de la universitat pública andorrana i sobre la seva oferta acadèmica i de serveis. Amb el suport d’Actua, l’agència de promoció econòmica d’Andorra, l’escola d’hoteleria Vatel Andorra i l’Andorra Aviation Academy completaran l’oferta andorrana d’estudis superiors.

La plataforma virtual, a la qual els visitants es podran connectar a través de la pàgina web firacampusvirtual.com, serà accessible des de qualsevol dispositiu, ja sigui ordinador, mòbil o tauleta. A l’estand de la Universitat d’Andorra, els futurs estudiants i les seves famílies podran rebre atenció i orientació personalitzada a través de xats en directe, com també resoldre dubtes de la mà d’experts sobre el funcionament i les característiques de cada carrera de cara al curs acadèmic 2020-2021. En aquest sentit, l’UdA hi oferirà diverses sessions informatives, en format de videoconferència, dedicades als quatre àmbits d’estudis en què ofereix formacions reglades presencials: educació, empresa, infermeria i informàtica.

La Universitat d’Andorra ofereix formacions de primer cicle universitari de tres anys de durada així com dobles titulacions, totes elles adaptades a les directrius de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES). L’UdA destaca pel seu multilingüisme, amb una part de la docència en anglès, i per tenir un model educatiu innovador. Les carreres inclouen pràctiques i estades a l’exterior, i es poden combinar diferents modalitats d’estudi (presencial, virtual, semipresencial). El període de preinscripcions per al proper curs, un tràmit que es formalitza des del web uda.ad, va quedar obert el passat 16 de març. L’UdA informa puntualment de qualsevol novetat en l’oferta de formacions.