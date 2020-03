Avui dilluns ç és l’aniversari del naixement de Goya i de Van Gogh. Si seguiu aquest link podeu veure una selecció de quadres de Van Gogh. Alguns d’ells amb una definició absoluta. I aquí teniu tot el Goya del Prado.

Un dels damnificats per l’anul·lació de la Mostra d’Igualada, el mag Txema, ens ofereix sencera la seva obra Postman per compartir amb tots vosaltres. Per a més teatre no us oblideu de la teatroteca!

També fer-vos arribar aquest blog de resistència poètica en temps de covid, de l’amic Joan Graell.

Avui una altra referència pels amants del còmic. Murderville , del generós autor Vicente Cifuentes.

El prestigiós Montreux Jazz Festival ofereix 50 concerts del seu extens i eclèctic repertori. Només cal seguir les senzilles instruccions.

Recordeu sempre, estimats usuaris, que els artistes han de viure de la seva feina. La gratuïtat hauria de ser un fet totalment excepcional. Hem d’estar agraïts i aprofitar tanta generositat, però quan passi tot això, si us plau, ompliu sales de concerts, teatres, cinemes, llibreries i museus.