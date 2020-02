El comú de la Massana entén que l’heliport nacional és molt necessari i vol que es faci a la parròquia.

Per això ha posat a disposició del Govern dos terrenys comunals: el de l’entorn de l’abocador, a la collada de Beixalís, i el de la Caubella, just on arriba el telecabina.

Ara correspon a l’executiu estudiar tècnicament si els emplaçaments són viables i quin seria millor per acollir la infraestructura.

El que deixa clar la cònsol major, Olga Molné, és que si l’equipament ha de generar molèsties el descartaran. Aposta per “un equipament que sumi” però afegeix que prioritzaran “per damunt de tot el benestar dels ciutadans”.



Molné creu que a priori els dos llocs poden ser adients perquè no hi ha veïns en aquells punts concrets. Però sí que caldrà veure quines rutes haurien de fer els helicòpters per valorar si la distància dels trajectes de vol respecte els habitatges pot molestar els veïns.