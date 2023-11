La Seu i el SEM organitzen les V Jornades d’Emergències del Pirineu

Sant Hospital de la Seu d’Urgell. Foto: Arxiu

La Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) han organitzat per a demà divendres, 17 de novembre, les V Jornades d’Emergències del Pirineu amb el títol “Emergències Mèdiques als Pirineus: Medicina, muntanya, pacient crític”.

L’objectiu de la jornada és que els professionals puguin compartir experiències i coneixements sobre com millorar la resposta en incidents al Pirineu i allunyats del territori urbà. A més a més, també cerca fomentar la col·laboració i coordinació entre els diferents professionals i organitzacions involucrades en l’atenció d’emergències, així com donar a conèixer els protocols actualitzats.

Professionals del SEM desenvoluparan un total de 4 tallers que, per una banda, se centren a mostrar com s’han de conduir els vehicles d’emergència per a prioritzar la seguretat de tots els involucrats. A més a més, partint de l’experiència dels professionals sanitaris a escala prehospitalària, assistencials del SEM explicaran quines són les pautes bàsiques per a brindar una atenció immediata i eficient a persones afectades per allaus, i indicaran als assistents quines instruccions han de donar a la ciutadania a l’hora de realitzar maniobres de reanimació cardiopulmonar per telèfon.