Andorra Telecom lamenta la cancel·lació del Mobile Word Congress, donat que és una bona oportunitat per mantenir contactes amb distribuïdors i per comprovar en directe les novetats. La cancel·lació del congrés també afecta Iniciativa Actua que tenia previst assistir al 4 Years From Now, el principal punt de trobada mundial d’startups i inversors que s’havia de celebrar en paral·lel.

El Mobile World Congress sempre ha estat un punt de trobada ineludible per a Andorra Telecom, per tal de mantenir contactes amb distribuïdors i veure de primera mà les principals innovacions.

L’empresa lamenta que finalment els organitzadors hagin decidit cancel·lar aquesta edició davant l’allau de baixes d’última hora. El portaveu de la companyia, Carles Casadevall, explica que per Andorra Telecom “amb una sola visita a Barcelona en un dia i, per tant, amb una despesa mínima, et pots trobar amb diversos proveïdors que t’ensenyen coses que aquí no poden”.



Sense voler entrar al detall dels motius que han obligat a la cancel·lació, considera que l’alarma generada per coronavirus ha estat excessiva. “S’ha celebrat un congrés audiovisual a Amsterdam on participen més de mil empreses d’empreses, moltes xineses, i s’ha fet”. Però entén que el Mobile hagi decidit no fer-se després que tantes empreses es fessin enrere.



Paral·lelament al congrés s’havia de celebrar el 4 Years From Now, el principal punt de trobada mundial d’startups i inversos, al qual tenia previst acudir una delegació d’Actua acompanyada d’onze empreses andorranes.