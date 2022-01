La delegació andorrana ha rebut més de 140.000 visitants a l’Expo Dubai 2020 i al Pavelló del Principat

El cap de Govern, Xavier Espot, la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, i el secretari d’Estat de Transició Digital i Projectes Estratègics, Cesar Marquina, han iniciat aquest dijous la seva visita oficial a l’Expo Dubai 2020. Ho han fet amb una visita al Pavelló d’Andorra, on han estat rebuts pel director, Jordi Canut, i per la resta del personal que hi ha estat treballant des de la inauguració d’aquest esdeveniment internacional, l’1 d’octubre.

Així, Espot i la resta de la delegació han pogut visitar les instal·lacions andorranes, que busquen donar a conèixer el Principat als visitants com un living lab d’innovació oberta, una destinació d’inversions atractiva i un país a la recerca d’estratègies de sostenibilitat –en aquest sentit, el Pavelló andorrà se situa en el districte de l’Expo destinat, precisament, a la sostenibilitat–. La proposta andorrana està ideada com un espai sensorial que inclou una maqueta interactiva de grans dimensions, ulleres de realitat virtual que han pogut provar i una gran pantalla en forma de mitjalluna que permet als visitants tenir una experiència immersiva i situar-se a diversos indrets del país.

El cap de Govern ha exposat que “des de la inauguració de l’Expo ja han visitat el Pavelló andorrà més de 140.000 persones, més de 1.000 diàries, i estem convençuts que haurem pogut despertar l’interès per al nostre país en un bon nombre d’elles”. Entre altres representants institucionals, durant aquests mesos també han visitat els espais andorrans alts representants de l’Executiu d’Emirats Àrabs Units: el ministre d’Afers Exteriors, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, i el titular de Finances, Mohamed Bin Hadi Al Hussaini.

Així, Espot ha apuntat que a banda de la presència a l’Expo a través del pavelló, s’han fet diversos actes paral·lels en què Andorra hi ha participat activament, així com reunions de treball amb representants de països com Finlàndia, República Txeca o Ucraïna sobre temàtiques d’interès comú, com la innovació en l’educació, els sistemes per analitzar la mobilitat urbana o els equipaments de rescat en muntanya. A més, ha seguit, “també s’ha prospectat el mercat de l’Orient Mitjà per tal de promocionar el país com una destinació d’inversions, promoció econòmica i turisme, establint lligams amb inversors locals”.

Després de la visita al pavelló Andorra, la delegació s’ha desplaçat a les instal·lacions dels països veïns: Espanya, França i Portugal. En els tres casos han visitat guiada a les instal·lacions, han signat el llibre d’autoritats i han pogut intercanviar breument amb els representants de cada país.

A la tarda la delegació s’ha dividit en tres parts per poder visitar els espais de més països amb qui Andorra manté estretes relacions bilaterals. El cap de Govern, Xavier Espot, s’ha desplaçat fins al Pavelló de Luxemburg, la ministra Ubach i el ministre Torres han visitat San Marino i Mònaco, respectivament. Ambdós països negocien conjuntament amb Andorra l’acord d’Associació amb la Unió Europea i per això els llaços diplomàtics són molt estrets.

Finalment, el cap de Govern, els ministres, el secretari d’Estat i la resta de la delegació andorrana han participat al vespre com a convidats en els actes de commemoració preparats en motiu del Dia Internacional de Commemoració en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust.

Reunió bilateral de la delegació andorrana amb el ministre d’Exteriors d’Emirats Àrabs Units

Paral·lelament, el cap de Govern, Xavier Espot, i els ministres Maria Ubach i Jordi Torres han mantingut aquesta tarda una reunió bilateral amb el titular d’Exteriors d’Emirats Àrabs Units, Abdullah bin Zayed Al Nahyan. És el mateix ministre que va visitar Andorra el juliol de 2015 per signar el conveni de no doble imposició que hi ha vigent entre ambdós països, així com un acord de protecció recíproca de les inversions.

Espot i Al Nahyan han tractat sobre la possibilitat de potenciar l’intercanvi de turisme i donar a conèixer el Principat al públic de l’Orient Mitjà. El ministre emiratià s’ha mostrat convençut que, un cop els primers turistes procedents de la zona visitin el Principat, els seguiran molts d’altres. Precisament demà diversos representants d’operadors turístics de la zona participaran en la presentació de país que s’ha organitzat.

Per últim, ambdues delegacions han tractat també sobre qüestions empresarials –com ara promocionar les petites i mitjanes empreses– i mediambientals, en concret de la lluita contra el canvi climàtic, una prioritat per als dos executius.