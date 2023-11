Ordino aprova l’exposició pública de la revisió excepcional del POUP

Imatge d’un Consell de Comú a Ordino (Comú / arxiu)

El Comú d’Ordino ha aprovat, amb el vot favorable de majoria i minoria, l’exposició pública de la revisió excepcional del POUP. A partir d’ara el pla d’urbanisme estarà a exposició pública durant 60 dies hàbils, un termini durant el qual els ciutadans podran presentar al·legacions. Un cop analitzades, es farà una aprovació provisional del pla i es traslladarà al Govern, que haurà d’emetre un informe favorable després del qual es podrà aprovar de manera definitiva el POUP.

Durant el període de 60 dies hàbils d’exposició pública els ciutadans podran concertar reunions tècniques amb l’equip del Comú per a resoldre els dubtes que puguin tenir. A més, en dies puntuals que s’anunciaran, les redactores del projecte estaran a disposició per a aclariments tècnics.

El cònsol major J. Àngel Mortés, ha destacat que el pla és un projecte “ambiciós i diferenciador” amb “una visió a llarg termini” en el qual el que es té en compte és “l’interès general”.

El Consell de Comú d’aquest dimecres també ha servit per a aprovar les ordinacions de preus públics i la tributària per al 2024. En general, els preus s’apujaran tenint en compte l’IPC, però cal subratllar que depenent del servei l’increment pot ser superior i inferior a aquest índex.

També ha rebut el vistiplau l’ordinació de la funció pública del Comú d’Ordino, que inclou una proposta de base, amb supòsits mínims, per al teletreball. De fet, una disposició addicional determina que ara el Comú tindrà sis mesos per a desenvolupar el reglament que reguli al 100% aquesta opció de treball a distància. Aquesta ordinació de la funció pública també fixa que els treballadors interins cobraran la part proporcional de la tretzena paga i té en compte determinades premisses de la Llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes.

A més, s’ha aprovat el reglament intern del Servei de Circulació del Comú d’Ordino, en aplicació de la Llei dels agents de circulació comunal, que fixava que cada Comú havia de tirar endavant aquesta regulació.