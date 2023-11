Demòcrates: Sis eixos, amb les persones al centre, per a ‘Fer parròquia’ a Andorra la Vella

David Astrié i Miquel Canturri, números 1 i 2 de Demòcrates per Andorra la Vella (Demòcrates)

Demòcrates + Progressistes SDP + Independents d’Andorra la Vella han presentat aquest dimecres al migdia els eixos al voltant dels quals girarà el programa electoral de les Eleccions Comunals del 17 de desembre. Tots ells s’engloben sota l’eslògan ‘Fem parròquia’ que, tal com ha exposat el número 1 de la llista David Astrié, “dona continuïtat al projecte de vuit anys liderant el Comú, en el qual sempre hem posat les persones al centre”. A partir d’aquí, els sis eixos que declinen d’aquest concepte són: ciutat verda i intel·ligent; regeneració urbana; activitats turístiques i econòmiques; serveis a les persones i cohesió social; tradicions, cultura i identitat; i habitatge.

Pel que fa a l’eix ciutat verda, una de les prioritats és “la vegetalització de la parròquia”, tal com ha definit Astrié. És a dir, tenint en compte totes les reformes de millora que s’han fet a les zones urbanes els darrers anys, “ara es tracta de posar-hi verd, plantes, flora i plantar més arbres”, sempre prioritzant aquelles espècies menys demandants d’aigua per a racionalitzar el recurs hídric. Pel que fa al segon eix, la regeneració urbana, contempla la recuperació de “l’essència de la plaça del Poble”, a través d’un projecte de renovació “que compti amb les aportacions de la gent gran i de la gent jove”.

Miquel Canturri, número 2 de la llista, ha parlat de l’eix vinculat a les activitats turístiques i econòmiques. En aquest sentit, ha refermat “l’acompanyament al teixit empresarial i associatiu” de la parròquia i la voluntat de seguir apostant per esdeveniments com el Poblet de Nadal -que es vol potenciar i ampliar perquè arribi a més barris-, o les fonts de llums i de colors. Canturri també s’ha referit a l’eix sobre els serveis a les persones i la cohesió social. “Aquí, el nou Centre d’Atenció Primària a Ciutat de Valls, que estarà operatiu la propera primavera, hi té un paper molt destacat”.

Finalment, el sisè eix se centra en l’habitatge, “una prioritat” a tot el país. En aquest punt, Astrié ha anunciat la creació d’un “parc d’habitatge comunal”, per a anar “més enllà de la col·laboració amb el Govern amb la cessió de terrenys”, com és el cas de la Borda Nova, cedit per l’actual Comú. Així, es vol tirar endavant aquest mandat el projecte pisos de lloguer assequible a l’edifici el Cedre.