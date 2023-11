L’energia verda, el sector primari i les persones grans, eixos que vol potenciar DA a Canillo

Marc Casal i Jordi Alcobé, número 2 i 1 respectivament de Demòcrates + Independents de Canillo (Demòcrates)

Jordi Alcobé i Marc Casal, número 1 i 2 respectivament de la llista de Demòcrates + Independents de Canillo, han presentat aquest dimecres al matí alguns dels eixos i propostes que volen impulsar per a la parròquia els propers anys, en el marc de les eleccions generals del 17 de desembre. Són projectes, com ha destacat Alcobé, que giren al voltant del territori i la sostenibilitat mediambiental, de la gent gran, de l’embelliment dels pobles i del sector agrícola i ramader.

Pel que fa al vincle amb el territori i la sostenibilitat, Casal ha detallat el projecte d’una planta de biomassa a Canillo que abasti d’energia verda tots els edificis públics (l’edifici Perecaus, l’actual Casa Comuna i l’antiga Casa Comuna, el nou Centre de Salut i l’Oficina de Turisme) i, en una segona fase, també de privats. Casal ha recordat que Canillo inverteix 150.000 euros anuals en la neteja de boscos, i que els recursos que se n’extreuen serien utilitzats en una nova planta d’assecatge i estellatge a Incles. A partir d’aquí, “la biomassa obtinguda s’utilitzaria en una central de calor, al Perecaus, per a abastir tots els edificis comunals”. El número 2 ha detallat que, amb els recursos que s’extreuen anualment de la neteja de boscos, s’arribaria a les 1.000 tones de biomassa, “que és el que necessitem per a abastir aquests edificis durant l’hivern”.

Pel que fa al segon projecte, se centra en accions per a potenciar i ajudar el sector agrícola i ramader de la parròquia. Per exemple, ha avançat Alcobé, habilitant la planta baixa de Cal Federico (edifici recentment adquirit pel Comú) per a posar-hi un punt de venda de productes locals de Canillo. També es vol ampliar les ajudes per als manteniments dels prats de dall, entre d’altres.

Amb relació al tercer projecte, Casal ha parlat de donar continuïtat a l’embelliment dels cascs antics dels pobles de la parròquia, dut a terme aquest mandat. Es continuarà amb la fase 2 i 3 del casc antic de Soldeu -que inclou també la separativa d’aigües-, l’embelliment del Tarter i la fase 3 i 4 de Canillo, amb la voluntat de tenir “els nuclis antics en un estat òptim de conservació i que siguin un espai agradable per als ciutadans i turistes”. També es vol embellir la Carretera General 2 a l’altura de Canillo i Soldeu, que són “les dues portes d’entrada a la parròquia”.

Finalment, i pel que fa al quart projecte, la candidatura de Demòcrates projecta “un centre residencial per a persones grans, perquè aquelles que ja no poden viure a casa puguin quedar-se a Canillo fins al final de la seva vida, i no hagin de marxar”, ha informat Alcobé. Aquest edifici també es preveu que centralitzi tots els serveis comunals i assistencials per a les persones grans.

D’altra banda i també durant l’acte de presentació, Casal i Alcobé han desvetllat l’eslògan de la campanya, ‘Fem parròquia’, que serà comú de totes les candidatures de Demòcrates. “Hem de fer parròquia perquè sigui amable, acollidora, i que tant residents com turistes s’hi sentin a gust”, ha defensat Alcobé. “Hem d’aconseguir que sigui una parròquia integrada, on tothom es coneix i es respecta, on tothom se sent a gust i té els serveis que es mereix”, ha afegit Casal.