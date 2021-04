Ordenament Territorial assigna les obres per ampliar la rotonda del túnel de les Dos Valires

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, l’adjudicació de les obres de la fase 2 d’eixampla i rectificació de la CG3 entre la rotonda de la boca oest del túnel de les Dos Valires i la cruïlla amb la CS d’Anyós. L’adjudicació “mitjançant un concurs de procediment obert i modalitat de contractació ordinària” ha recaigut en l’empresa TP Unitas per un import d’1.550.668,38 euros i un termini d’execució de dotze mesos.

Aquest projecte dóna continuïtat a l’obra que es preveu acabar en poques setmanes relativa a la fase 1, de manera que la fase 2 està programada per iniciar-se tot seguit. El projecte permet guanyar uns 4 metres per cada costat de la via. La secció de carretera quedarà amb la voravia del costat esquerre (muntanya) acabada definitivament, 3 carrils de circulació, i un voral bici en sentit ascendent.

D’alta banda, el Consell de Ministres també ha aprovat, l’adjudicació dels treballs de reposició d’una barrera dinàmica al punt quilomètric 2+240 a la CG3 a la boca sud del túnel de la Pedrera a la parròquia de la Massana. El concurs públic ha recaigut a l’empresa INACCÉS per un import total de 45.503,56 euros. El termini per la finalització de les obres es preveu de 8 setmanes.

La barrera dinàmica va ser afectada per un despreniment rocós per sobre de la boca sud del túnel de la Pedrera. La barrera va complir amb la seva funció i va aturar el despreniment, per la qual cosa s’ha de reposar per poder recuperar el nivell de protecció de la zona.

A més, el Govern ha aprovat, a proposta del ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, l’adjudicació de les obres d’eixampla i rectificació de la CG5 a l’entrada d’Arinsal, més concretament del punt quilomètric 0+050 al 0+370. L’entitat adjudicatària del concurs nacional ha estat Progec, SA per un import de 759.484,15 euros. El termini de les obres es preveu una durada de 6 mesos.

La fase 1 de les obres tenen per objectiu rectificar el revolt situat a l’alçada del punt quilomètric 0+260, que ha de guanyar espai cap al talús del riu. Actualment la zona compresa entre Erts i Arinsal té una amplada reduïda, i algun revolt de radi força reduït.