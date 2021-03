Nou podi per a Roger Puig: segon al gegant dels Nacionals austríacs d’esquí adaptat

Roger Puig està realitzant una estada de competició a Àustria per emmarcar. Avui ha tornat a pujar al podi a Gerlitzen, en aquesta ocasió al gegant dels Campionats Nacionals d’Àustria d’esquí adaptat.

Fins a quatre corredors del top10 mundial s’han donat cita a aquest gegant. Roger Puig ha sabut posar en pràctica el seu millor esquí per finalitzar segon. Un nou podi per a l’andorrà en una ‘gira’ austríaca que està sent realment molt profitosa per a ell.

Roger Puig, esquiador: “Estic molt content per aquesta segona posició al gegant dels Nacionals d’Àustria. És una pista molt tècnica, on no podies cometre errors o et quedaves molt lent, et quedaves parat. Aquest podi té especial significat perquè el tercer, el quart, el cinquè, el primer, són del top10 de la classificació del rànquing mundial i als Jocs aconsegueixen molt bons resultats, i als Mundials també, així que estic supercontent pel resultat aconseguit i esperem poder-lo repetir”.