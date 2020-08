Més de la meitat de les empreses tenen problemes de seguretat en el núvol

Sophos, (LSE: SOPH), líder global en ciberseguretat d’última generació, ha fet públic l’informe ‘El estado de la seguridad cloud 2020‘, resultat d’una enquesta internacional realitzada a més de 3.500 responsables de TI en 26 països, entre els quals es troben 139 empreses espanyoles.

D’acord amb l’informe, les empreses que gestionen entorns multinúvol tenen un 50% més de probabilitats de sofrir un incident de seguretat cloud que aquelles que executen les seves solucions en un únic núvol.

A Espanya, el 57% de les empreses afirmen haver sofert un incident de seguretat en el núvol públic en els últims 12 mesos entre què s’inclouen atacs de ransomware i altres malwares (44%), atacs que exposen dades (18%), atacs amb comptes compromesos (19%) o criptojacking (8%). A nivell global, la xifra d’empreses que ha sofert un incident de seguretat en el núvol públic ascendeix al 70% i en la meitat dels casos, aquestes vulnerabilitats es van dur a terme mitjançant atacs de ransomware i altres malwares.

Els països europeus van sofrir el percentatge més baix d’incidents de seguretat en el núvol, amb un 65% d’empreses europees atacades, enfront del 72% a Amèrica, el 73% a Orient Mitjà i el 79% a Àsia i Pacífic. Aquestes dades poden ser un indicador que el compliment de les directrius del Reglament General de Protecció de Dades (GDPR) està ajudant a protegir a les empreses de ser atacades. L’Índia, per contra, va ser el país més vulnerat, amb el 93% de les seves empreses colpejades per un ciberatac en l’últim any.

Per Tecnonews