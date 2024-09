Sortides micològiques per a conèixer els bolets d’Andorra

El micòleg i investigador, Manel Niell (AR+I)

El micòleg de referència del país i investigador d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I), Manel Niell, inicia, com cada tardor, un ‘tour’ de sortides per diferents indrets del país que el porten a divulgar la ciència que estudia els fongs. Com cada any, té programades tres sortides. Una serà a final de setembre a la Vall del Madiu i les altres, encara per concretar, una per la Massana i l’altra per Sant Julià de Lòria.

El Comú d’Escaldes-Engordany organitza, així, la primera de les sortides micològiques. Serà el dissabte, 28 de setembre. Es podran conèixer les diferents espècies de bolets que es troben pel camí que condueix fins a la borda de Ràmio. La corporació escaldenca prepara aquesta activitat amb la col·laboració de la Comissió de gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror i Andorra Recerca i Innovació (AR+I) i comptarà amb les explicacions del biòleg especialista en la matèria Manel Niell.

L’activitat tindrà el punt de sortida al pont de La Plana a les 9.30 hores. Des d’aquest indret s’anirà caminant fins a arribar a Ràmio. Durant el camí s’aniran fent parades per a donar les explicacions corresponents sobre els bolets que es vagin trobant, siguin tòxics o no. En arribar a la borda de Ràmio es farà un dinar. D’aquí que els assistents hagin de portar el seu menjar i el Comú els convidarà a cafè o te.

La sortida està oberta a tothom i és gratuïta. Més endavant s’informarà de les properes sortides de caràcter micològic que es faran a la Massana i a Sant Julià de Lòria.