L’oci nocturn podrà obrir la nit de Cap d’Any fins a les 3 de la matinada

Helena Mas, ha comparegut aquest dimecres per actualitzar la informació relativa a la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2, així com les dades d’evolució del seu impacte a Andorra. Així, malgrat que les dades demostren una estabilització a la baixa del nombre de positius diaris i dels casos actius, i davant la probable arribada de la variant Òmicron –ja present en els països de l’entorn–, Mas ha recordat que cal extremar les mesures per evitar-ne la propagació.

En aquest sentit, la secretària d’Estat ha apuntat que no es permet que locals, menjadors i espais a l’aire lliure ofereixin àpats destinats a celebracions i que la limitació segueix sent de 6 persones per taula a l’interior i 10 a l’exterior, amb entrada mitjançant certificat COVID i fins a la 1 de la matinada. Excepcionalment, es flexibilitzen les mesures a la nit de Cap d’Any, on es permetran taules de fins a 10 persones i allargar l’horari d’obertura fins a les 3 de la matinada. Per accedir-hi els usuaris hauran de presentar el certificat COVID i, a més, un test d’antígens negatiu realitzat les darreres 12 hores realitzat a un stoplab, farmàcia o laboratori.

La mateixa excepció s’aplica també al sector de l’oci nocturn, que podrà obrir la nit de Cap d’Any amb les mateixes mesures que la restauració: obertura fins a les 3 de la matinada, amb taules de fins a 10 persones que hauran de presentar el certificat COVID i, a més, un test d’antígens negatiu realitzat les darreres 12 hores realitzat a un stoplab, farmàcia o laboratori. No es permet l’activitat de ball.

En el cas de les reunions de familiars i amics, el nombre de persones que poden reunir-se és de 10 persones. Com ja va avançar el ministre Joan Martínez Benazet, es recomana no barrejar grups diferents de convivents i cal realitzar-se un autotest d’antigen abans de l’àpat per evitar contagis. En aquest sentit, Mas ha recordat que el Govern en proporciona 2 de gratuïts a totes les persones a partir de 6 anys. Així, des de divendres se n’han repartit, per part dels comuns, 76.824, el que suposa el 51,3% de la població censada.

També s’amplien les mesures als centres sociosanitaris i residències assistides: els usuaris que pernoctin fora del centre, es realitzaran el mateix dia tant un test d’antígens, com fins ara, com una prova TMA. A més, el 5è dia se’ls repetirà un altre test d’antígens.

Finalment, la secretària d’Estat també ha fet referència a les activitats lúdiques i esportives que s’organitzen per als joves durant les vacances escolars. Seguint les mesures preventives que ja s’apliquen en les activitats extraescolars, es recomana que els infants hauran de realitzar-se dues proves setmanals amb test ràpid d’antigen.