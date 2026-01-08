L’MW Museu de l’Electricitat tancarà els diumenges

A partir d’aquesta setmana i fins a l’inici de les obres de reforma, l’MW Museu de l’Electricitat romandrà tancat els diumenges. Pel que fa a la resta de dies, el museu manté l’horari habitual de dimarts a dissabte, de 09.30 a 13.30 h i de 15.00 a 18.30 h. Com és costum, també romandrà tancat tots els dilluns, els festius de la parròquia d’Encamp i l’1 de juny, amb motiu de la Festa Patronal de FEDA.
Tot i el futur tancament de l’edifici, FEDA Cultura continuarà desenvolupant la seva activitat al territori amb propostes al Camí hidroelèctric, activitats als centres escolars i accions en altres espais.