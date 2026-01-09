Llevantada com feia temps

La llevantada de Sant Esteve 2026 és de les que es recordaran. Als voltants del 20 de desembre els mapes indicaven la possibilitat d’una llevantada potent. Durant quatre dies, amb petites oscil·lacions, els mapes van convergir cap a un episodi contundent. L’aperitiu arribava el dia de Nadal. Qui escriu aquest article ha fet 40 anys de professió aquest 2025. He treballat el dia de Nadal 33 anys d’aquests 40. Sempre recordo preparar mapes de sol i boires amb temperatures suaus relativament fora dels indrets amb boira i molt baixes en les zones amb boira persistent.
Només el 2001 va portar unes temperatures a tot el país molt i molt baixes, fruit de la nevada del 14 de desembre i una fredorada amb anticicló i calmes posteriors. El resultat va ser un dia de Nadal i voltants amb valors que durant dies van oscil·lar a l’interior entre els 10 i 15 sota zero de mínima.
Aquest 2025, el dia de Nadal serà recordat a Ponent i les comarques de Tarragona interiors per la neu. Dèbils nevades, però, en definitiva, un Nadal dels que conviden a recollir-se i encendre llar de foc. El dia de St. Esteve va arribar la Llevantada. El temporal marítim va produir onades de 3 a 5 metres a la costa sud i de 4 a 6 metres a la costa nord. La punta màxima va ser una onada, mesurada per la boia automàtica de Puertos del Estado, situada al Cap de Begur. El valor mesurat de 9,75 metres. La precipitació, tant la pluja com la neu, molt potents. Nevada general al Pirineu, molt poc important a l’Aran i abundant a la resta.
En general, entre els 25 i 50 centímetres. Destaca el Ripollès amb gruixos de neu nova que van fregar els 150 a 200 cm a la zona de Vallter. És impossible la mesura amb precisió tenint en compte la forta ventada. Tenint en compte els 203 mm de Fabert, al municipi de Molló, és perfectament plausible l’escenari de gruixos caiguts propers als 2 metres.
El ranking de precipitacions des del 25 i fins al 29, en observatoris de les xarxes automàtiques i manual del Servei Meteorològic de Catalunya va ser de:
Ciuret, Osona 271 mm, Parc Natural dels Ports a Roquetes amb 261, Cantonigròs (Osona) 219, Puig Sesolles (a tocar del Turó de l’Home) amb 211 mm, Lliurona a l’Alt Empordà va recollir 210 i finalment, el resum molt resumit ens porta als 209 mm de Batet de la Serra a la Garrotxa. Tot plegat ha emplenat molts dels rius i rieres de Catalunya, amb el benentès que, les crescudes dels rius que neixen al Pirineu, no han tingut crescudes més grans per culpa de la precipitació sòlida caiguda a cotes mitjanes i altes.
Lògicament, un part, anirà a desglaç primaveral. A dia 2 de gener, el conjunt de pantans de les Conques Internes de Catalunya va arribar al 85% de capacitat. En començar desembre, la xifra voltava el 70%. Augments espectaculars de Darnius-Boadella que va passar d’una mica més del 55% al 83%. De Sau, cal explicar que el dia 24 de desembre estava al 43%. A dia 2 de gener ja arribava al 78%. A la conca de l’Ebre, destacava al Priorat l’embassament dels Guiamets. Del 4% de capacitat va saltar al 47%. Aigua i neu, molt i molt benvingudes.