Íria Medina torna a la Copa d’Europa amb els gegants de Sestriere

Aquest divendres i el dissabte torna la Copa d’Europa femenina d’esquí i ho fa amb la presència de l’esquiadora del Principat, Íria Medina, als dos gegants de Sestriere, a Itàlia. Després de dies d’entrenament a l’Estadi Creand de Soldeu, Medina ha arribat a l’estació italiana per a lluitar per a estar el més endavant possible, ara en gegant, després que les darreres curses que ha disputat hagin estat d’eslàlom, tant les FIS de Soldeu, on va aconseguir una victòria, com les dues de Copa d’Europa a Ahrntal, on va acabar 63a en una de les curses i no va poder completar l’altra.
Aquesta temporada, també en Copa d’Europa, Íria Medina ha competit als gegants de Mayrhofen, a principis de desembre, on va ser 35a en una, i no va acabar l’altra, i també ha sumat quatre top10 als gegants FIS de Kaltenbach i Pass Thurn, on va assolir una tercera posició i 30.36 punts FIS, la seva millor cursa de la temporada en aquesta disciplina.
A Sestriere, la programació inicial és que la primera mànega comenci a les 10:00h i la segona a les 12:30h, tant per la cita de divendres com la de dissabte.