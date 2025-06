L’Espai Ermengol impulsa unes jornades sobre construcció de murs de pedra seca a la Seu amb col·laboració del Parc Natural del Cadí-Moixeró

El cartell anunciant les jornades (Aj. la Seu)

L’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell ha impulsat la realització de les Primeres Jornades sobre Construcció de Murs de Pedra Seca al municipi urgellenc que compten amb la col·laboració del Parc Natural del Cadí-Moixeró. Així ho han anunciat aquest dimecres l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, i la coordinadora de l’Espai Ermengol, Anna López.

“Hem volgut aprofitar els murs fets en pedra seca, art declarat patrimoni immaterial de la Humanitat per la Unesco, que tenim a la Seu i comarca per a celebrar aquestes jornades tant a l’Espai Ermengol com a Tuixent, i donar-los valor”, ha manifestat l’alcalde de la Seu, Joan Barrera.

Per la seva part, Anna López ha afegit que “en d’altres comarques s’ha treballat força la construcció de murs en pedra seca, com a les Garrigues o a la Segarra, i també als Pallars, però tant a l’Alt Urgell com a la Cerdanya, fins ara no s’han realitzat actuacions similars”. La coordinadora de l’Espai Ermengol ha explicat que gràcies a la Carta Europea de Turisme Sostenible, atorgada recentment a aquest museu, i al Parc Natural del Cadí-Moixeró, s’han pogut organitzar conjuntament aquestes primeres jornades, que compten, entre d’altres professionals, amb la participació del mestre marger Josep Maria Martí.





Les jornades

Aquestes primeres jornades dedicades a la construcció de murs de pedra seca tindran lloc en dos caps de setmana diferents: divendres 13 i dissabte 14 de juny es realitzaran a l’Espai Ermengol de la Seu d’Urgell; i dissabte 28 i diumenge 29 de juny al Centre de Flora de Tuixent. Val a dir que ambdues sessions es complementen.

Així, a les sessions que es realitzaran a la Seu es comptarà, el divendres 13 de juny, amb una taula d’experiències: ‘Pedra seca al CETS Cadí-Moixeró’, a càrrec de Lluc Pellissa i Laia Acero, guies de muntanya d’En Ruta, que presentaran l’inventari de murs que estan elaborant al Baridà; i ‘El Museu de Camins i la pedra seca’, a càrrec de Marc Cortina, impulsor d’aquest espai museístic.

Aquesta taula d’experiències s’enregistrarà en vídeo i quedarà penjada al canal de YouTube de l’Espai Ermengol.

Per al dissabte, 14 de juny, es comptarà amb una sessió pràctica que serà conduïda pel mestre marger Josep Maria Martí, de Martigrup Serveis Constructius, que tindrà lloc al Camí de Sant Esteve que porta fins a les restes de l’església de Sant Esteve del Pont, al municipi de la Seu, on s’està portant a terme una reconstrucció de murs malmesos.

Les sessions que es realitzaran a Tuixent aniran a càrrec d’Ivan Fernández, membre de l’AGMC, del gremi de margers de Catalunya. Dissabte, 28 de juny, s’explicaran les bases teòriques i pràctiques per a la construcció dels murs de pedra seca (tipus de mur; parts del mur; tècnica de col·locació de pedres; construcció pràctica d’un mur: sanejament, fonament i desplom); mentre que diumenge 29 de juny tindrà lloc la construcció pràctica d’un mur de pedra seca: aixecament, trencajunt i coronació.





Inscripcions

Per a participar en aquestes jornades, que són obertes a tothom i gratuïtes, cal fer inscripció prèvia. Les sessions que es realitzaran a la Seu d’Urgell, la inscripció cal fer-la des de l’enllaç: https://agenda.laseu.cat/espaiermengol/. Per a més informació es pot enviar un correu a info@espaiermengol.cat.

Pel que fa a les sessions que es portaran a terme a Tuixent, la inscripció s’ha de formalitzar des de l’enllaç: pncadimoixero@gencat.cat.





Art de la pedra seca

L’art de la pedra seca és una tècnica de construcció tradicional i popular que consisteix en alçar murs de pedra sense utilitzar cap mena de cohesió, com morter o fang.

Aquest art ha passat a formar part de la llista de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la Unesco. Segons la Unesco, “els murs de pedra seca desenvolupen un paper essencial en la prevenció de corriments de terres, inundacions i allaus”.