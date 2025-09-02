Les peculiaritats de l’illa de Cabrera

L'illa de Cabrera (Getty Images)
L’arxipèlag de Cabrera és, bàsicament, un tros emergit de la serra de Llevant de Mallorca. Formada per una illa principal i 18 illots i a tan sols deu quilòmetres del sud de Mallorca. És la més petita de les illes Balears, la més verge, i la menys poblada, poc més de 2.000 habitants.

La combinació d’aïllament i protecció ha afavorit una biodiversitat excepcional:

  • Endemismes: la sargantana balear i plantes exclusives com Rubia balearica.

  • Aus marines: virot petit, baldriga cendrosa, falcó d’Elionor, àguila peixatera.

  • Ecosistemes marins: fins a 200 espècies de peixos i 160 de plantes marines; Cabrera és una de les zones amb més diversitat de peixos de tot el Mediterrani occidental.

  • Vegetació terrestre: garrigues de romaní i xiprell, màquies d’ullastre i savinar, i franges litoral‑halòfiles amb saladines i coixinets espinosos.



Entre les curiositats més destacades de Cabrera trobem:

  1. Va ser un camp de presoners napoleònics (1809‑1814). Més de 9.000 soldats francesos hi van ser confinats en condicions extremes; només uns 3.000 en tornaren vius. Alguns historiadors ho consideren el primer “camp de concentració” modern.

  2. El nom “Cabrera”, prové de les cabres salvatges que antigament pasturaven l’illa; avui han desaparegut per raons de conservació.

  3. La Cova Blava. Una cova marina on, al capvespre, la llum refractada tenyeix l’interior d’un blau intens i fluorescent; és un dels punts més visitats del parc.

  4. Accés limitat. Només 50 boies de fondeig i estades màximes de 2 nits a l’estiu per a protegir l’ecosistema.



Les principals diferències de Cabrera amb la resta de les Balears, són:

  • Absència de població permanent i d’infraestructura turística: Cabrera és bàsicament natura verge, a diferència de Mallorca, Menorca, Eivissa o Formentera, on hi ha nuclis urbans i desenvolupament turístic intens.

  • Protecció màxima. És l’única illa balear declarada parc nacional; l’accés, la pesca i l’ancoratge estan estrictament regulats.

  • Geologia i escala. El seu nucli juràssic és més antic que les plataformes miocenes d’Eivissa‑Formentera i que bona part dels materials triàsics i cretàcics que afloren a Menorca. A més, l’illa és molt més petita i fragmentada.

  • Predomini marí. La proporció d’àrea submergida (85%) i l’estat de conservació de la posidònia no troben equivalència a cap altra illa de l’arxipèlag.

