Les joves promeses de l’esquí andorrà se sotmeten a proves de rendiment

Els joves esquiadors sotmetent-se als tests de la FAE (Federació)

La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) ha organitzat aquest dimecres la jornada de tests ironman júnior per a determinar l’evolució física dels esquiadors i esquiadores d’Andorra en categories U14 i U16. Hi han participat més de seixanta joves esquiadors i esquiadores dels grups U14 i U16 de l’EEBE i també dels clubs del Principat, així com els riders del freestyle.

Les proves han estat concebudes per l’equip de preparadors físics de la FAE, format per Damià Costa i Martí Lázaro, i amb la col·laboració de diferents tècnics de la federació. Les diferents proves han començat a les 15 hores, quan s’ha celebrat el test dels 3.000 metres a la pista d’atletisme de l’Estadi Comunal d’Andorra la Vella.

Aquest ha estat el primer test d’una jornada que s’ha allargat fins ben entrat el vespre al Centre de Tecnificació d’Ordino, on el grup al complet s’ha traslladat per a dur a terme la resta de proves preparades pels tècnics de la FAE, com ara flexions, dominades, tècnica d’esquat, l’hexàgon, salt de llargada… Cadascuna d’aquestes proves està ponderada per la seva similitud a l’esquí alpí.

La idea d’aquests tests és treure uns paràmetres que indiquen si els esquiadors, tant de l’EEBE com de clubs, estan millorant el seu rendiment. Per això, les proves físiques estan vinculades a uns paràmetres internacionals que determinen el rendiment.

Aquests tests ironman júnior -no entren el grup dels U19 de l’EEBE ni els esportistes dels equips nacionals FAE- i es realitzen dues vegades a l’any, a la tardor i a la primavera.