Un total de 28 comerciants participen, a Escaldes, al taller d’aparadorisme

L’expert en aparadorisme, Pep Navarro, durant la formació a Escaldes (comuee)

Un total de 28 comerciants han participat aquest migdia de dimecres al taller d’aparadorisme organitzat pel Comú d’Escaldes-Engordany. La formació ha estat impartida per Pep Navarro, expert en aparadorisme especialitzat en petita i mitjana empresa i vicepresident de l’Associació de dissenyadors professionals d’Espanya.

La cònsol major, Rosa Gili, ha recordat que la preocupació pel sector comercial ve de lluny. És per això que “el Comú va impulsar el projecte Caldes, centrat sobretot en fer pujar la gent cap a la part alta (on hi ha un gran nombre de negocis tancats) i revitalitzar tota la parròquia”.

Així mateix, es va tancar un conveni amb la Cambra de Comerç per a obtenir una diagnosi del teixit comercial de la parròquia. Aquest treball va assenyalar alguns aspectes a millorar entre els quals hi ha els aparadors. Amb l’objectiu d’ajudar el petit comerç, sobretot el que està ubicat fora dels eixos principals, el Comú ha impulsat aquesta formació.