Les inscripcions als exàmens oficials de català seran del 4 al 15 de gener del 2021

L’executiu ha donat llum verda a una nova convocatòria dels exàmens oficials de llengua catalana de nivells A1, A2, B1, B2 i C1 per als candidats lliures. Així, tal i com es recull en l’avís aprovat, les inscripcions estaran obertes entre el 4 i el 15 de gener del 2021, ambdós dies inclosos i s’hauran de fer de forma telemàtica a través del web https://www.e-tramits.ad.

Per tal de respectar les mesures sanitàries actuals dictades per minimitzar la possibilitat de contagis de la COVID-19, la data dels exàmens es celebrarà en dos caps de setmana diferents, entre el 29 de gener i el 5 de febrer. Així, els exàmens de nivell B1 es celebraran el 29 de gener, els de B2 i C1 el 30 de gener i l’A1 i l’A2 el divendres 5 de febrer. Els exàmens convocats en divendres (nivells A1, A2 i B1) tenen lloc al Centre de Català, avinguda Esteve Albert, 4, baixos, d’Escaldes-Engordany. Els exàmens convocats en dissabte (nivells B2 i C1) tenen lloc a l’Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma, carrer Prat Salit, de Santa Coloma. El calendari es pot veure alterat segons l’evolució de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

El candidat pot consultar, a partir del dia 25 de gener 2021, a les pàgines web www.educacio.ad o www.cultura.ad, l’hora en què està convocat a la prova oral de llengua catalana. El dia 9 de març, a les 10.00 hores, es publiquen els números del passaport o del document oficial d’identitat dels candidats declarats “aptes” i “no aptes” a les pàgines web www.educacio.ad o www.cultura.ad. A partir del dia 10 de març, tots els candidats poden recollir al Centre de Català d’Escaldes-Engordany (de dilluns a dijous de 8.30 a 20.30 h) el full amb les qualificacions obtingudes.

Poden accedir als exàmens oficials de llengua catalana les persones majors de setze anys en el moment en què tinguin lloc els exàmens, independentment de la nacionalitat, residents o no residents al Principat d’Andorra, que vulguin acreditar el seu coneixement de llengua catalana.

El preu de la inscripció és de 17,15 euros. El candidat només es pot inscriure a un únic examen oficial de llengua catalana. Si el candidat no és present a l’hora de començar l’examen, perd el dret d’examinar-se. La plaça d’un candidat no pot ser coberta per una altra persona.

Davant de la situació de pandèmia per COVID-19 s’estableix que, tant als exàmens escrits com als orals, l’ús de la mascareta és obligatori i s’ha de mantenir una distància de seguretat d’1,5 metres de separació.