Salut modifica el Reglament dels tests d’antigen per poder-los efectuar també en no-residents

El Consell de Ministres ha aprovat la modificació del Reglament per a l’ús dels tests d’antigen per diagnosticar la infecció per SARS-CoV-2.

El text original preveia que l’ús d’aquests tests es dirigia a tota la població del país i als treballadors transfronterers. Així doncs, el titular de la cartera de Salut ha destacat que “considerant la ràpida evolució en l’ús d’aquests tests i en la necessitat de poder cribrar cada vegada un número major de població, s’ha decidit ampliar-ho a qualsevol persona que ho sol·liciti”. Així, s’amplia també a aquells qui es desplacin al Principat per dur a terme activitats culturals, esportives o turístiques, entre altres.

El text també preveu que aquests ràpids d’antigen es puguin dur a terme per part de laboratoris d’anàlisis clíniques, oficines de farmàcia, serveis de salut laboral i altres centres i establiments sanitaris sempre que s’hagi acordat amb el Ministeri de Salut.