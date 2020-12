El Govern licita els treballs per adaptar l’Edifici de les Columnes al nou Centre de Formació d’Adults a

La licitació dels treballs per dur a terme el condicionament d’uns espais situats a l’Edifici de les Columnes per poder-hi ubicar les futures noves dependències Centre de Formació d’Adults ha rebut l’aprovació, aquesta tarda, en la sessió de Consell de Ministres.

El projecte té per objectiu definir les condicions tècniques i administratives associades a la realització dels treballs necessaris per adaptar una part de la superfície que ocupava l’antiga seu de la Batllia. El canvi d’ús dels locals i el fet de que no s’ocuparà la totalitat de la superfície destinada anteriorment a dependències de la Batllia, implica una redistribució mínima d’espais, així com la sectorització i reaprofitament de les instal·lacions existents per adaptar-les únicament a les zones que s’ocuparan a partir d’ara.

El concurs públic és amb procediment obert i modalitat ordinària i les ofertes es poden presentar fins el 19 de gener del 2021. És previst que, comptant el termini d’execució de les obres un cop estiguin adjudicats els treballs, les noves dependències del Centre de Formació d’Adults estiguin llestes per donar servei a partir de finals del mes de maig del 2021.