Només cal enfundar-se unes ulleres de cartó per conèixer en Nix, un expert en la vida hospitalària que portarà de la mà els més menuts per totes les fases i racons implicats en el procés de l’operació. A través de conèixer i desmitificar el fosc procés operatiu als ulls dels infants, la startup Nixi for Children pretén combatre l’angoixa preoperatòria amb realitat virtual.

Després de perdre un amic per una malaltia de molt jove, Tomás Lóbez tenia clar que volia tornar a un hospital per ajudar d’alguna manera. Aquesta determinació la va plasmar a través del seu Treball de Final de Grau de Disseny. “El projecte era una investigació en un hospital pediàtric per veure de quines maneres amb el disseny i la creativitat podíem solucionar problemes que tingués l’hospital”, recorda el CEO.

Reunions i entrevistes amb associacions, expacients, psicòlegs i anestesistes li van fer veure on podia aportar el seu gra de sorra. “Calia una eina que ajudés els metges i les famílies a preparar els nens i nenes abans d’entrar a quiròfan, ja que per temes d’higiene i horaris no veuen com és per dins i això els genera ansietat i nerviosisme”, assegura Lóbez. D’aquesta manera va néixer Nix, el protagonista d’una experiència de realitat virtual que mostra als nens com serà el dia de l’operació. Aquesta idea va cridar l’atenció del doctor Juan José Torrent, cirurgià, amb qui van empènyer aquest projecte fins a convertir-lo en la realitat que és avui.

El món de Nix

Aquest és el títol del llibret que acompanya l’experiència amb en Nix, i és que Nixi for Children no ofereix només les ulleres de realitat virtual. La startup ha desenvolupat un kit constituït per un llibret d’activitats i jocs, les ulleres de cartó i l’accés a la plataforma virtual. El quadern d’activitats i el joc estan desenvolupats braç a braç amb l’experiència de professionals de la salut, en especial anestesistes, per abordar i conèixer les pors que els infants tenen en afrontar l’experiència de l’operació. “El llibret serveix com una excusa perquè els pares parlin del tema. Moltes vegades, per no preocupar més al seu fill o filla no li diuen res ni preguntaven”, assegura el CEO. Amb el bloc de “deures” d’El món de Nix es posa el tema damunt la taula de forma lúdica i segura, de manera que es poden detectar les pors concretes de cada criatura i traspassar-les a l’equip mèdic.

Les ulleres de cartó on s’ha d’introduir un mòbil són el pont que condueix a conèixer en Nix, qui parla directament als usuaris i qui dissipa les ombres sobre els processos operatoris, sovint un misteri fins i tot per als més grans. Aquesta experiència és una mostra de com les pors neixen freqüentment d’allò que desconeixem. A la foscor no hi ha monstres i al quiròfan tampoc.

Per accedir a l’experiència digital, només cal accedir a la seva plataforma web des del mòbil. Quan s’adquireix un kit a més del llibret i les ulleres es proporciona l’accés a aquesta secció de la web de Nixi for Children. La startup ven aquests kits als hospitals, però adapta el seu funcionament a les necessitats de cada centre. Per exemple, hi ha hospitals que compren un kit per cada pacient i n’hi ha d’altres que adquireixen un número determinat de kits que comparteixen entre diversos pacients.

Colze a colze amb els hospitals

Des del seu naixement, aquest projecte s’ha gestat entre els passadissos d’hospitals. Mentre Lobéz preparava el seu Treball de Final de Grau, va començar a treballar amb els professionals de l’hospital Sant Joan de Déu. Posteriorment, arran de conèixer el doctor Torrent, la startup va començar a treballar amb Can Ruti. Actualment, amb l’hospital universitari estan participant en un assaig clínic, amb què es vol demostrar l’impacte que té Nixi for Children en la reducció de l’ansietat preoperatòria infantil. Can Ruti va finançar part d’aquest projecte i la resta va sortir d’un crowdfunding que va iniciar la companyia, amb molt bon resultat.

A través d’aquest assaig clínic, que encara no ha finalitzat, han pogut començar a rebre feedback de pacients, pares i professionals sobre el seu producte. Actualment, tenen una valoració d’un 9,8 de 10 i una adherència de gairebé el 100%. Lobéz ha pogut experimentar de primera mà la força del que va començar sent un treball d’universitat. “Hi havia una nena, Aina, que l’havien operat dos cops. El primer es va espantar molt en anar a quiròfan. El segons seguia molt espantada per la primera experiència. Va fer servir Nixi i quan es va acomiadar de la mare ho va fer amb un high five i va entrar caminant a quiròfan“, recorda el CEO. “Sembla poc el que fem, però només saber com serà, tenir el control, ja els ajuda moltíssim”, afegeix.



“Al final l’objectiu és arribar com a més nens millors i ajudar al número més gran de famílies”



Més hospitals, més pacients

Nixi comença a estar present en altres hospitals com El Pilar, propietat del grup Quiron, i vol ser present a molts més. Aquest 2020 es plantegen fer el salt al mercat espanyol i es mantenen oberts a arribar al mercat internacional. “Al final l’objectiu és arribar com a més nens millors i ajudar al número més gran de famílies. Si és aquí genial i si es fora també” conclou Lobéz.

L’empresa segueix treballant a millorar l’experiència i personalitzar-la, perquè cada hospital que ho vulgui pugui incloure a les seves instal·lacions la simulació virtual. Actualment es troben a un programa de preincubació de Barcelona Activa, on rebran formació per seguir creixent i consolidant-se com startup.

Per Judit Pellicer